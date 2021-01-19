У Норвегії 33 літні людини померли після щеплення від коронавіруса

Зараз компанія-виробник вакцини разом з владою країни вивчає кожен випадок смерті.

З початку масової вакцинації від коронавіруса в Норвегії зафіксовані смерті 33 людей старше 75 років, які отримали щеплення, повідомляє Bloomberg.

За даними національного Агентства медичних засобів, це не вказує на небезпеку вакцини, хоча смерті і могли бути викликані імунною реакцією. Представник відомства Стейнар Мадсен зазначив, що для більшості пацієнтів зараження COVID-19 набагато небезпечніше, ніж вакцинація. Однак він не заперечує й те, що щеплення могло загострити інші хронічні захворювання.

З огляду на те, що вакцинованих у країні наразі — більше 48 тисяч, відсоток летальних випадків не перевищує 0,1%. До того ж, за словами співробітниці Інституту громадського здоров'я Норвегії Камілли Столтенберг, щодня в будинках для людей похилого віку по всій країні вмирають до 45 осіб.

Норвегія почала масову вакцинацію препаратом Pfizer/BioNTech 26 грудня. Зараз компанія-виробник разом з норвезькою владою вивчає факти смертей літніх людей після щеплення і до кінця січня повинна опублікувати звіт про безпеку вакцини.

Раніше близько сотні громадян Нідерландів, які вже отримали щеплення від коронавіруса вакциною Pfizer/BioNTech, повідомили про побічні ефекти препарату. У двох випадках спостерігалися тяжкі алергічні реакції. Крім цього, у людей з'явилися висипання і набряки навколо очей, був біль у місці ін'єкції, а також головний біль і втома.

Випадок важкого ускладнення після застосування вакцини від COVID-19 зафіксовано і в Польщі.

Що саме викликає алергічну реакцію на препарат, поки що точно не встановлено. На думку медичних експертів, це може бути поліетиленгліколь — елемент, призначений для стабілізації компонента.

Нагадаємо, Росздравнадзор заборонив приватним клінікам, а також офіційній філії ізраїльського госпіталю Hadassah — Hadassah Medical Moscow у медкластері у "Сколково", використовувати німецько-американський препарат від Pfizer і BioNTech для вакцинації від коронавіруса. Він ще не пройшов держреєстрацію в РФ, і його використання є незаконним.