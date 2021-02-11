Зеленський відвідав передову на Донбасі з послами країн G7 (фото)

Військові подарували президенту пам'ятний значок, що символізує, що "вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді і вважають другом".

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області. Разом з головою держави на Донбас вирушили посли країн "Великої сімки".

Про це повідомляє Офіс президента.

Під час робочої поїздки Зеленський відвідав передову в зоні ООС. Голова держави ознайомився з оперативною ситуацією у декількох сотнях метрів від лінії зіткнення і поспілкувався з бійцями ЗСУ.

"Важливо, що вищий офіцерський склад знаходиться на передовій. Ми говорили з головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу", — зазначив президент.

Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти подарували голові держави пам'ятний значок, що символізує, що "вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді і вважають другом".

Крім того, Володимир Зеленський вручив військовим державні нагороди та цінні подарунки.

На своїй сторінці в Instagram Зеленський написав: "35-та бригада. Сьогодні. Україна вам вдячна. Бережіть себе".

Зі свого боку, голова Офісу президента Андрій Єрмак на своїй сторінці у Facebook написав, що "сьогодні з нами на Донбас приїхали посли Німеччини, Франції, Канади, Великобританії, Швеції та тимчасова повірена у справах США в Україні, щоб на власні очі побачити, що Україна виконує всі взяті на себе у переговорному процесі зобов'язання".

Зазначимо, 10 лютого військова делегація з Польщі прибула в зону ООС на Донбасі. Поляки ознайомилися з оперативною обстановкою на лінії розмежування.

Раніше Зеленський підписав закон №1131-IX, яким ВРУ схвалила допуск підрозділів збройних сил інших країн на територію України у 2021 році для участі в багатонаціональних навчаннях.