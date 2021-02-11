Бойовики на Донбасі почали стріляти частіше, але "режим тиші" необхідний, — Зеленський

Сьогодні рівно 200 днів, як сторони домовилися про режим припинення вогню.

У четвер, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський під час поїздки в зону ООС вшанував пам'ять українських військових, загиблих у боях за Авдіївку, а також заявив про необхідність дотримання "режиму тиші".

Про це повідомляє прес-служба президента.

Він нагадав, що сьогодні рівно 200 днів, як сторони домовилися про режим припинення вогню.

"Усі ми бачимо, що кількість обстрілів останнім часом з боку бойовиків збільшилася. Однак як би скептично хто не ставився до слова "перемир'я", режим припинення вогню потрібен і є досягненням. Це врятувало реальні життя наших військових і цивільних", — сказав він .

У цьому контексті президент нагадав, що у 2018 році на Донбасі загинув 121 військовий і були поранені 799. У 2019 було вбито 100 військових, поранені 507. У 2020 році вбито 50 військових, поранені 338.

Зеленський зазначив, що останнім часом бойовики дійсно почали стріляти частіше. На його думку, це пов'язано зі спробами "тиснути на українську сторону" в переговорах ТКГ Донбасом.

Зазначимо, що сьогодні Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області. Разом з головою держави на Донбас вирушили посли країн "Великої сімки".

Раніше представник Донецької області в українській делегації на переговорах тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш заявив, що бойовики на Донбасі відмовляються дотримуватися режиму припинення вогню, що може свідчити про кінець перемир'я.

Руслан Хомчак, який обіймає посаду головнокомандувача Збройними силами України, розповів, що українським військовослужбовцям на Донбасі було б простіше, якби їм надійшла команда "вперед".