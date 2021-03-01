Украинских военных готовят к силовому освобождению Донбасса

Учения проходят на Яворовском полигоне, на Широком Лане и на Ровненском полигоне.

Глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут сообщил, что украинских военных готовят к военным действиям в городе. Об этом Чмут сообщил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, такие учения проходят на Яворовском полигоне, на Широком Лане и на Ровненском полигоне.

Чмут говорит, что оккупированный Донбасс — по большей части большие агломерации. Поэтому военных готовят к возможному силовому освобождению части Украины.

"Как минимум для того, если будет принято решение о силовом освобождении этих территорий, чтобы военнослужащие знали как им действовать", — объяснил военный эксперт.

По его словам, силовая деоккупация — один из условных вариантов развития ситуации на Донбассе. Пока нет оснований считать, что власти рассматривают его и считают приоритетным.

Ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Россия отказывается отвечать взаимностью Украине в шагах по прекращению семилетней войны на Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время посещения передовой на Донбассе с послами стран G7 заявил, что стороны должны выполнять Минские договоренности "в четкие сроки". "К "Минску" мое отношение очень простое: его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат. Именно это мы и сделали", – сказал президент.

А спикер ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович заявил, что к концу весны текущего года на линии разграничения следует ожидать новых провокаций.