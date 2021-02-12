Минские договоренности нужно разобрать на детали и выполнять, – Зеленский

Глава государства сообщил, что политические советники лидеров "Нормандской четверки" подготовили документ с конкретными датами выполнения договоренностей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения передовой на Донбассе с послами стран G7 заявил, что стороны должны выполнять Минские договоренности "в четкие сроки".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"К "Минску" мое отношение очень простое: его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат. Именно это мы и сделали", – сказал президент, отвечая на вопрос, стоит ли инициировать пересмотр Минских соглашений.

По его словам, политические советники лидеров "Нормандской четверки" подготовили документ с конкретными датами выполнения договоренностей.

"Сейчас последняя версия документа отправлена всем сторонам. Мы ожидаем, что стороны в ближайшее время акцептуют этот документ, и тогда будет возможность приблизить встречу "Нормандской четверки", – сказал глава государства.

Посол Германии Анка Фельдгузен, которая посещала передовую вместе с президентом, заявила, что Минские договоренности являются единственным путем мирного урегулирования на Донбассе.

"Может ли это быть скоро? Мы не знаем. Но мы очень активно над этим работаем и в Берлине, и в Париже. Надеюсь, что мы увидим конец этой войны", – заявила она.

Напомним, в четверг, 11 февраля, Владимир Зеленский вместе с послами стран G7 посетил передовую в зоне ООС. Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с бойцами ВСУ.

В этот день боевики пять раз нарушили режим перемирия на Донбассе, в результате чего погибли двое украинских защитников.