Мінські домовленості потрібно розібрати на деталі і виконувати, — Зеленський

Голова держави повідомив, що політичні радники лідерів "Нормандської четвірки" підготували документ з конкретними датами виконання домовленостей.

Президент України Володимир Зеленський під час відвідування передової на Донбасі з послами країн G7 заявив, що сторони повинні виконувати Мінські домовленості "в чіткі терміни".

Про це повідомляє прес-служба голови держави.

"До "Мінська" моє ставлення дуже просте: його потрібно розібрати на деталі, прописати всі кроки, прив'язати їх до дат і виконувати. Ми за такий формат. Саме це ми і зробили", — сказав президент, відповідаючи на запитання, чи варто ініціювати перегляд Мінських угод.

За його словами, політичні радники лідерів "Нормандської четвірки" підготували документ з конкретними датами виконання домовленостей.

"Наразі остання версія документа відправлена всім сторонам. Ми очікуємо, що сторони найближчим часом акцептують цей документ, і тоді буде можливість наблизити зустріч "Нормандської четвірки", — сказав голова держави.

Посол Німеччини Анка Фельдгузен, яка відвідувала передову разом з президентом, заявила, що Мінські домовленості є єдиним шляхом мирного врегулювання на Донбасі.

"Чи може це бути скоро? Ми не знаємо. Але ми дуже активно над цим працюємо і в Берліні, і в Парижі. Сподіваюся, що ми побачимо кінець цієї війни", — заявила вона.

Нагадаємо: у четвер, 11 лютого, Володимир Зеленський разом з послами країн G7 відвідав передову в зоні ООС. Голова держави ознайомився з оперативною ситуацією в декількох сотнях метрів від лінії зіткнення і поспілкувався з бійцями ЗСУ.

У цей день бойовики п'ять разів порушили режим перемир'я на Донбасі, у результаті чого загинули двоє українських захисників.