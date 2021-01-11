Россия не желает прекращать семилетнюю войну в Украине, – Резников

Глава МинВОТ заявил, что реализация Минских соглашений в их нынешнем состоянии невозможна.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников в своей колонке для Atlantic Council написал, что Россия отказывается отвечать взаимностью Украине в шагах по прекращению семилетней войны на Донбассе.

Резников отметил, что Украина выполнила практически все обязательства, которые взяла на себя во время нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года в Париже.

"С тех пор состоялись два процесса обмена задержанными. Мы обозначили 19 участков гуманитарного разминирования и четыре новых участка разъединения войск. Впервые с момента начала конфликта было заключено соглашение о пятимесячном прекращении огня. Хотя это прекращение огня и было несовершенным, оно, несомненно, спасло жизни", – написал Резников.

Он добавил, что Украина неоднократно демонстрировала готовность к мирному процессу, но реализация Минских соглашений в их нынешнем состоянии невозможна. По его словам, чтобы добиться прогресса, необходимо обязательное обновление этих договоренностей.

"Срок действия текущих договоренностей истек 31 декабря 2015 года. Поскольку они являются политико-дипломатическими соглашениями, а не международным договором, Минские соглашения содержат противоречивые требования. Более того, Россия сама нарушила условия соглашений в феврале 2015 года, захватив город Дебальцево, и большие участки дополнительных земель на востоке Украины", – напомнил Резников.

Он также отметил, что с лета 2020 года российская сторона пыталась парализовать работу Трехсторонней контактной группы и отказаться от своих обязательств.

"Главный вопрос сейчас заключается в том, можно ли убедить Россию принять современную версию Минских соглашений или совершенно новую форму переговоров", – подчеркнул глава МинВОТ.

Резников добавил, что Франция и Германия поддерживают Украину в процессе мирного урегулирования войны на Донбассе, однако и эти усилия пока не приносят желательного результата.

"Украина благодарна за их поддержку, но мы также должны отметить, что эти усилия дали очень ограниченные результаты", – отметил он.

Глава МинВОТ подчеркнул, что мирное решение конфликта зависит от готовности России пойти на новые шаги в этом направлении, другие возможности – уже практически исчерпаны.

"В конечном итоге продвижение к миру зависит от готовности России или, точнее, от ее нежелания положить конец конфликту. Возможности для более безопасных шагов в рамках текущих договоренностей практически исчерпаны. Слово «безопасность» имеет первостепенное значение. Украина не пойдет ни на что, что украинское общество считает неприемлемым и может еще больше дестабилизировать текущую ситуацию. Мы не рискнем развязать полномасштабную войну в Восточной Европе", – отметил Резников.

Напомним, ранее Алексей Резников заявил, что введение миротворцев на временно оккупированный Донбасс – один из вариантов реализации Минских соглашений.