"Это может произойти уже весной", – Арестович ожидает нового обострения на Донбассе

По словам спикера ТКГ, последней надеждой для Украины остается новая администрация Белого Дома, и "больше рассчитывать не на что".

Спикер ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович заявил, что к концу весны текущего года на линии разграничения следует ожидать новых провокаций.

Так, рассказывая в эфире телеканала "Украина 24" о возможном обострении в ОРДЛО, Арестович сообщил: "Да. Я считаю, что это не просто возможно, оно практически неизбежно, рано или поздно. Потому что Кремль не оставит попыток продавить нас силой".

"Я не берусь назвать точную дату, хотя есть признаки, что может быть этой весной, ближе к лету", – уточнил советник Андрея Ермака.

Выступая на ТВ, Арестович напомнил, что Кремль пока не добился своих целей на востоке Украины.

"Минский процесс и Нормандский формат ну если не в тупике находятся, то можно сказать движутся еле-еле, "по миллиметру". И движутся не в стратегической части, политической, а скорее – в тактической".

Спикер ТКГ продолжил: "Может быть откроются КПВВ, хотя я сомневаюсь. Потому, что Российская федерация ставит все условия – гуманитарные, по безопасности – в зависимость от политических подвижек. Их главное условие, чтобы мы вступили в прямые переговоры с представителями вот этих квази-государственных марионеточных структур – и тогда двинется все, и по пленным и по всем остальным (вопросам, – ред.). А мы не вступаем. И не будем вступать".

Арестович еще раз повторил, что ситуация с переговорами "зашла практически в тупик", и последней "гирей на весы" со стороны Украины может послужить лишь влияние на РФ администрации нового президента США Джо Байдена, и кроме этого, "больше рассчитывать уже не на что".

"Но я на 101% уверен, что руководство РФ готовит какой-то сюрприз нехороший, который точно обернется обострением на фронте, – заключил гость студии.

Отвечая на вопрос, как будет проходить анонсированное обострение, собеседник канала заявил следующее: "Сценариев много: начиная от того, что они интенсифицируют воздействие, чтобы были погибшие, и "нестойкая" часть общества начинала давить на руководство (Украины, – ред.) по принципу "делайте хоть что ни будь – из-за вас же гибнут люди".

Напомним, недавно Арестович заявлял, что в случае начала прямой войны с Россией, Украина перейдет в контрнаступление, а военного потенциала, накопленного Киевом за последние годы, хватит, чтобы устроить армии РФ "второй Афганистан".