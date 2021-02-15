"Це може статися вже навесні", — Арестович очікує нового загострення на Донбасі

За словами спікера ТКГ, останньою надією для України залишається нова адміністрація Білого Дому, і "більше розраховувати немає на що".

Спікер ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі, радник голови ОП з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович заявив, що до кінця весни поточного року на лінії розмежування варто очікувати нових провокацій.

Так, розповідаючи в ефірі телеканалу "Україна 24" про можливе загострення в ОРДЛО, Арестович повідомив: "Так. Я вважаю, що це не просто можливо, воно практично неминуче, рано чи пізно. Тому що Кремль не залишить спроб продавити нас силою".

"Я не беруся назвати точну дату, хоча є ознаки, що може бути цієї весни, ближче до літа", — уточнив радник Андрія Єрмака.

Виступаючи на ТБ, Арестович нагадав, що Кремль поки не досяг своєї мети на сході України.

"Мінський процес і Нормандський формат, якщо не в глухому куті перебувають, то можна сказати, рухаються ледве-ледве, "по міліметру". І рухаються не в стратегічній частині, політичній, а скоріше — у тактичній".

Спікер ТКГ продовжив: "Може, відкриються КПВВ, хоча я сумніваюся. Тому що Російська федерація ставить усі умови — гуманітарні, з безпеки — залежно від політичних зрушень. Їхня головна умова, щоб ми вступили в прямі переговори з представниками ось цих квазі- державних маріонеткових структур — і тоді рушить все, і щодо полонених, і щодо всіх інших (питань, — ред.). А ми не вступаємо. І не будемо вступати".

Арестович ще раз повторив, що ситуація з переговорами "зайшла практично в глухий кут", і останньою "шалькою на вазі" з боку України може послужити лише вплив на РФ адміністрації нового президента США Джо Байдена, і крім цього, "більше розраховувати вже немає на що".

"Але я на 101% впевнений, що керівництво РФ готує якийсь сюрприз нехороший, який точно обернеться загостренням на фронті, — підсумував гість студії.

Відповідаючи на питання, як буде проходити анонсоване загострення, співрозмовник каналу заявив таке: "Сценаріїв багато: починаючи від того, що вони інтенсифікують вплив, щоб були загиблі, і "нестійка" частина суспільства починала тиснути на керівництво (України, — ред.) За принципом "робіть хоч що-небудь — через вас же гинуть люди".

Нагадаємо: нещодавно Арестович заявляв, що в разі початку прямої війни з Росією, Україна перейде в контрнаступ, а військового потенціалу, накопиченого Києвом за останні роки, вистачить, щоб влаштувати армії РФ "другий Афганістан".