Українських військових готують до силового звільнення Донбасу

Навчання проходять на Яворівському полігоні, на Широкому Лані та на Рівненському полігоні.

Глава правління Українського мілітарного центру Тарас Чмут повідомив, що українських військових готують до військових дій у місті. Про це Чмут повідомив у коментарі РБК-Україна.

За його словами, такі навчання проходять на Яворівському полігоні, на Широкому Лані та на Рівненському полігоні.

Чмут каже, що окупований Донбас — здебільшого великі агломерації. Тому військових готують до можливого силового звільнення частини України.

"Як мінімум для того, якщо буде ухвалене рішення про силове звільнення цих територій, щоб військовослужбовці знали як їм діяти", — пояснив військовий експерт.

За його словами, силова деокупація — один з умовних варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Поки немає підстав вважати, що влада розглядає його і вважає пріоритетним.

Раніше віце-прем'єр-міністр — міністр із питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Росія відмовляється відповідати взаємністю Україні в кроках щодо припинення семирічної війни на Донбасі.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час відвідування передової на Донбасі з послами країн G7 заявив, що сторони повинні виконувати Мінські домовленості "в чіткі терміни". "До "Мінська" моє ставлення дуже просте: його потрібно розібрати на деталі, прописати всі кроки, прив'язати їх до дат і виконувати. Ми за такий формат. Саме це ми і зробили", — сказав президент.

А спікер ТКГ щодо врегулювання ситуації на Донбасі, радник глави ОП із питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки й оборони Олексій Арестович заявив, що до кінця весни поточного року на лінії розмежування слід очікувати нових провокацій.