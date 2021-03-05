Росія нарощує війська і техніку поблизу кордонів України, — Міноборони

За даними розвідки, окупанти стали частіше агітувати жителів Донбасу проходити військову службу в своїх рядах.

Росія збільшує бойовий потенціал своїх військ на окупованих територіях Донбасу і близько кордонів України.

Про це йдеться у зведенні прес-служби Міністерства оборони України.

"На жаль, Російська Федерація продовжує проводити заходи провокаційного характеру, що суперечать міжнародним домовленостям і взятим державою-агресором на себе зобов'язаннями. Зокрема, РФ нарощує бойовий потенціал угруповання військ на тимчасово окупованих територіях і поблизу кордонів України", — йдеться в повідомленні.

За даними української розвідки, окупаційна "влада" на тимчасово окупованій території Донбасу з кінця лютого активізувала ідеологічну роботу серед місцевого населення.

Крім того, в різних громадських місцях збільшилися обсяги розміщення інформації, спрямованої на "героїзацію російсько-окупаційних військ" і пропаганду служби у складі окупаційних армійських корпусів.

А в місцевих ЗМІ та соціальних мережах стали частіше агітувати жителів проходити військову службу в рядах окупантів.

Зазначимо, нещодавно окупаційна "влада" у так званій "ДНР" дозволила банд відкривати "попереджувальний" вогонь по позиціях українських військових. В "екстреній заяві" "народної міліції ДНР" повідомляється, що вони самовільно дають собі право відкривати вогонь першими. Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук Україна трактує заяву бойовиків "ДНР" про ведення "попереджувального вогню" загрозою виходу російської сторони з режиму тиші на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що в зоні проведення Операції об'єднаних сил у окупантів є 450 снайперів, з яких 50 осіб з Росії.