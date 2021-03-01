На Донбассе постоянно находится около 50 российских снайперов, - разведка

По данным разведки, с 2016 года в 1 и 2 "армиях" так называемых Л/ДНР создано 450 снайперских групп, которых тренируют спецслужбы РФ.

В зоне проведения Операции объединенных сил у оккупантов есть 450 снайперов, из которых 50 человек из России. Об этом сообщили Донбасс.Реалиям Главное управление разведки Минобороны Украины.

"По нашим данным, сейчас штатная численность таких подразделений составляет около 450 военнослужащих-снайперов. Кроме того, на территорию Украины сейчас очень активно заходят снайперские группы вооруженных сил России, ФСБ, других силовых структур. Это около 50 человек", — заявил представитель разведуправления Вадим Скобицкий.

По его словам, российские снайперские группы "отрабатывают" наиболее важные задачи, и повышают свой боевой опыт в реальных условиях современного конфликта. Украина стала полигоном для российских силовиков из Вооруженных сил и ФСБ для тестирования нового снайперского вооружения, такого как снайперская винтовка "Лобаева". Ее выпуск начался в 2010-2012 годах.

В ГУР заявляют, что с начала 2016 года штатные снайперские группы стали появляться в первом и втором "армейском корпусе" армий "ЛНР" и "ДНР". Их обучением занимаются инструктора из Российской Федерации.

Напомним, 26 февраля стало известно о 10 раненных на Донбассе из-за обстрела боевиков. Также украинский военный задержал оккупанта, который пытался пробраться на позиции ВСУ.

22 февраля в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. По словам главнокомандующего ВСУ, обстрел произошел в Донецкой области, в районе шахты "Бутовка". Еще один украинский боец получил ранение.