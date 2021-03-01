На Донбасі постійно знаходиться майже 50 російських снайперів, — розвідка

За даними розвідки, з 2016 року в 1 і 2 "арміях" так званих Л/ДНР створено 450 снайперських груп, яких тренують спецслужби РФ.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил в окупантів є 450 снайперів, з яких 50 осіб із Росії. Про це повідомили Донбас.Реаліям Головне управління розвідки Міноборони України.

"За нашими даними, зараз штатна чисельність таких підрозділів становить приблизно 450 військовослужбовців-снайперів. Крім того, на територію України зараз дуже активно заходять снайперські групи озброєних сил Росії, ФСБ, інших силових структур. Це приблизно 50 осіб", — заявив представник розвідуправління Вадим Скібіцький.

За його словами, російські снайперські групи "відпрацьовують" найбільш важливі завдання, і підвищують свій бойовий досвід у реальних умовах сучасного конфлікту. Україна стала полігоном для російських силовиків зі Збройних сил та ФСБ для тестування нового снайперського озброєння, такого як снайперська гвинтівка "Лобаєва". Її випуск почався в 2010-2012 роках.

У ГУР заявляють, що з початку 2016 року штатні снайперські групи почали з'являтися в першому й другому "армійському корпусі" армій "ЛНР" і "ДНР". Їх навчанням займаються інструктори з Російської Федерації.

Нагадаємо, 26 лютого стало відомо про 10 поранених на Донбасі через обстріл бойовиків. Також український військовий затримав окупанта, який намагався пробратися на позиції ЗСУ.

22 лютого в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. За словами головнокомандувача ЗСУ, обстріл стався в Донецькій області, у районі шахти "Бутівка". Ще один український боєць отримав поранення.