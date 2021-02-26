На Донбассе из-за обстрелов и подрыва на взрывном устройстве пострадали 10 бойцов Украины

Семеро бойцов были ранены из-за обстрелов, двое получили боевые травмы, а один пострадал из-за подрыва на взрывном устройстве

В зоне проведения Операции объединенных сил за сутки 26 февраля 10 бойцов получили различные травмы и ранения из-за обстрелов и подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В районе н.п. Водяное оккупанты открыли огонь из 120 мм минометов, гранатометов и различного стрелкового оружия. В результате обстрелов 7 бойцов получили осколочные ранения. Двое — боевое травмирование. Всех раненых доставили в госпитали.

Один военный в районе Невельского, что находится вблизи оккупированного Донецка, подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Его также направили в госпиталь.

Тяжесть ранений и состояние здоровья бойцов не указывается.

Напомним, украинский военный задержал оккупанта, который пытался пробраться на позиции ВСУ.

23 февраля боевики на Донбассе обстреляли мирное население из-за чего погиб один гражданский.

22 февраля в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. По словам главнокомандующего ВСУ, обстрел произошел в Донецкой области, в районе шахты "Бутовка". Еще один украинский боец получил ранение.