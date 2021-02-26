На Донбасі через обстріли та підрив на вибуховому пристрої постраждали 10 бійців України

Семеро бійців були поранені через обстріли, двоє отримали бойові травми, а один постраждав через підрив на вибуховому пристрої.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил за добу 26 лютого 10 бійців отримали різні травми і поранення через обстріли та підрив на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

У районі н. п. Водяне окупанти відкрили вогонь із 120 мм мінометів, гранатометів і різної стрілецької зброї. Унаслідок обстрілу 7 бійців отримали осколкові поранення. Двоє — бойове травмування. Усіх поранених доставили в госпіталі.

Один військовий в районі Невельського, що знаходиться поблизу окупованого Донецька, підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Його також доставили в госпіталь.

Тяжкість поранень і стан здоров'я бійців не вказується.

Нагадаємо, український військовий затримав окупанта, який намагався пробратися на позиції ЗСУ.

23 лютого бойовики на Донбасі обстріляли мирне населення через що загинув один цивільний.

22 лютого в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. За словами головнокомандувача ЗСУ, обстріл стався в Донецькій області, у районі шахти "Бутівка". Ще один український боєць отримав поранення.