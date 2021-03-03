Кравчук: заявление "ДНР" об упреждающем огне – угроза выхода РФ из режима тишины

Леонид Кравчук заявил протест против обнародованного "народной милицией" группировки "ДНР" заявления.

Украина трактует заявление боевиков "ДНР" о ведении "предупредительного огня" угрозой выхода российской стороны из режима тишины на Донбассе.

Об этом заявил в Telegram-канале глава укранской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании ТКГ в среду, 3 марта.

В частности, Кравчук заявил протест против обнародованного "народной милицией" группировки "ДНР" сообщения о якобы получении "разрешений на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника".

"Позиция главы украинской делегации: мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению Минских договоренностей", – говорится в заявлении.

При этом в заявлении сообщается о продолжении консультаций.

Отметим, недавно оккупационная "власть" в так называемой "ДНР" разрешила открывать бандформированиям открывать "упреждающий" огонь по позициям украинских военных. В "экстренном заявлении" "народной милиции ДНР" сообщается, что они самовольно дают себе право открывать огонь первыми. Оккупанты снова обвиняют Украину в якобы нарушении мирных соглашений. А также указывают на "бездействие" наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения Операции объединенных сил у оккупантов есть 450 снайперов, из которых 50 человек из России.