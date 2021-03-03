Кравчук: заява "ДНР" про випереджальний вогонь — загроза виходу РФ із режиму тиші

Леонід Кравчук заявив протест проти оприлюдненою "народною міліцією" угруповання "ДНР" заяви.

Україна трактує заяву бойовиків "ДНР" про ведення "випереджального вогню" загрозою виходу російської сторони з режиму тиші на Донбасі.

Про це заявив у Telegram-каналі глава Української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук на засіданні ТКГ у середу, 3 березня.

Зокрема, Кравчук заявив протест проти оприлюдненого "народною міліцією" угруповання "ДНР" повідомлення про нібито отримання "дозволів на ведення випереджального вогню для придушення вогневих точок противника".

"Позиція глави української делегації: ми розцінюємо цю заяву як загрозу одностороннього виходу російської сторони з режиму припинення вогню і загрозу виконання Мінських домовленостей", — йдеться в заяві.

При цьому в заяві повідомляється про продовження консультацій.

Зазначимо, нещодавно окупаційна "влада" в так званій "ДНР" дозволила бандформуванням відкривати "випереджальний" вогонь по позиціях українських військових. В "екстреній заяві" "народної міліції ДНР" повідомляється, що вони самовільно дають собі право відкривати вогонь першими. Окупанти знову звинувачують Україну в нібито порушенні мирних угод. А також вказують на "бездіяльність" спостерігачів місії ОБСЄ на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що в зоні проведення Операції обʼєднаних сил в окупантів є 450 снайперів, з яких 50 осіб із Росії.