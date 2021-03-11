"Це якась мантра": Данилов відреагував на чутки про "наступ" бойовиків на Донбас 15 березня

ЗСУ не дозволять російським окупантам повторити захоплення українських територій, як це було в 2014 році, запевняють у відомстві.

Українські військові не дозволять російським окупантам повторити захоплення українських територій, як це було в 2014 році.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данилов на брифінгу за підсумками засідання РНБО, коментуючи чутки, що нібито 15 березня відбудеться наступ бойовиків.

Данилов сказав, що РНБО протягом 24 годин на добу отримує інформацію від усіх відповідних структур про ситуацію на Донбасі.

"Те, що стосується дати 15 березня — це вже якась мантра, оскільки всі зараз говорять про 15 березня, незрозуміло чому. У нас чітка зрозуміла ситуація. Ми чітко усвідомлюємо, що відбувається на фронті", — заявив Данилов.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони та інші відповідальні командувачі "знаходяться на своїх місцях".

"Це професійні люди, і наша армія вже не дозволить робити те, що було в 2014 році. Хто б це не був, у кого б не було якихось зазіхань. Це зовсім інша армія", — підкреслив Данилов.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що Росія нарощує війська та техніку поблизу кордонів з Україною. Зазначається збільшення кількості інформації, яка "героїзує російсько-окупаційні війська", а також пропаганду вступу в окупаційні армійські корпуси.

Представник окремих районів Донецької області в ТКГ Сергій Гармаш передбачає, що Росія може готувати на Донбасі військову провокацію як підставу для введення на окуповані території "російських миротворців".

Крім того, журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" анонсував якусь подію, яке стане "історичною для України". Пізніше він заявив, що 15 березня має вийти фільм-розслідування Bellingcat про спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер", але його перенесли нібито через зйомки співробітників Офісу президента.