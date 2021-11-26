У статистиці щодо рівня захворюваності та вакцинації від COVID-19 можуть бути помилки – Зеленський

Захворілі на коронавірус звертаються до лікарів практично за день до смерті. Тому рівень летальності від COVID-19 в Україні є ще високим, вважає президент України Володимир Зеленський.

У статистиці за рівнем захворюваності на коронавірус і вакцинації можуть бути помилки. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону, який транслювався на YouTube.

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Президент сказав, що щодня вранці отримує статистику захворюваності на COVID-19 в Україні та задоволений лише темпами вакцинації.

"Сьогодні у нас 273, 275, 300 тисяч вакцинованих щодня. Це в рази більше порівняно з початком кампанії", – наголосив він.

Зеленський незадоволений кількістю смертей. Він упевнений, що українці помирають не від нестачі кисню в лікарнях. Хворі COVID-19 надто пізно звертаються за медичною допомогою, практично за день до смерті.

"Зараз статистика краща — ми бачимо спад захворюваності. Я вважаю, це пов'язано з кількістю введених доз вакцин. Інша хвиля (коронавірусу) в нас може бути навесні. Чи довіряю я цим цифрам? Є (Віктор) Ляшко, міністр охорони здоров'я. Я вважаю, що він хороший міністр. Я довіряю йому. Чи можуть бути помилки в статистиці? Напевно, можуть", — наголосив президент.

За словами Зеленського, деякі головні лікарі одержують гроші на кисень, але не закуповують його. З таких випадків влада намагається одразу відправити комісію з перевіркою.

В Україні до 26 листопада виявили понад 3,4 млн хворих на коронавірус із моменту початку епідемії. З них одужали майже 2,9 млн, а померли – 84 тисячі.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я проведе спецзасідання у зв'язку з появою нового потенційно небезпечного штаму коронавірусу.

Фокус писав, що штам під назвою B.1.1.529 поширюється в Ботсвані, ПАР (країни Африки) та Гонконгу.