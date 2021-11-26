Статистика коронавірусу станом на 26 листопада: 15 936 нових випадків, 3 208 госпіталізацій
За добу померли 608 пацієнтів.
Минулої доби в Україні зафіксували 15 936 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. COVID-19 підтвердився в 1 394 дітей і 303 медпрацівників. Про це в п'ятницю, 26 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.
З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 3 208 осіб, 608 пацієнтів із цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіли — 15 936 осіб;
- видужали — 24 569 осіб;
- летальні випадки — 608;
- госпіталізовано — 3 208 осіб;
Динаміка госпіталізацій за останній тиждень:
- 20 листопада — 3 594;
- 21 листопада — 4 048;
- 22 листопада — 2 501;
- 23 листопада — 2 055;
- 24 листопада — 4 077;
- 25 листопада — 3 404;
- 26 листопада — 3 208.
Протягом минулої доби українці зробили 93 059 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 45 617;
- методом ІФА — 9 141;
- експрес-тести на антиген — 38 301.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- м. Київ — 1 438;
- Запорізька область — 1 075;
- Дніпропетровська область — 1 022;
- Донецька область — 970;
- Полтавська область — 953.
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 400 340 осіб;
- видужало — 2 877 021 осіб;
- летальні випадки — 84 149;
- зроблено ПЛР-тестів — 15 746 389.
Вакцинувалися за минулу добу:
- 1-ю дозою — 81 516 осіб;
- 2-ю дозою — 192 359 осіб;
- усього — 273 875 осіб.
З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 13 164 649 осіб, а повністю імунізовані — 10 610 359.
Нагадаємо, раніше в Києві на мітингу антивакцинаторів були виявлені плакати з QR-кодами, які ведуть на сайт "Єдиної Росії".