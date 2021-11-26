Статистика коронавірусу станом на 26 листопада: 15 936 нових випадків, 3 208 госпіталізацій

За добу померли 608 пацієнтів.

Минулої доби в Україні зафіксували 15 936 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. COVID-19 підтвердився в 1 394 дітей і 303 медпрацівників. Про це в п'ятницю, 26 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.

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З коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 3 208 осіб, 608 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

захворіли — 15 936 осіб;

видужали — 24 569 осіб;

летальні випадки — 608;

госпіталізовано — 3 208 осіб;

Динаміка госпіталізацій за останній тиждень:

20 листопада — 3 594;

21 листопада — 4 048;

22 листопада — 2 501;

23 листопада — 2 055;

24 листопада — 4 077;

25 листопада — 3 404;

26 листопада — 3 208.

Протягом минулої доби українці зробили 93 059 тестів на коронавірусну інфекцію:

методом ПЛР — 45 617;

методом ІФА — 9 141;

експрес-тести на антиген — 38 301.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

м. Київ — 1 438;

Запорізька область — 1 075;

Дніпропетровська область — 1 022;

Донецька область — 970;

Полтавська область — 953.

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 3 400 340 осіб;

видужало — 2 877 021 осіб;

летальні випадки — 84 149;

зроблено ПЛР-тестів — 15 746 389.

Вакцинувалися за минулу добу:

1-ю дозою — 81 516 осіб;

2-ю дозою — 192 359 осіб;

усього — 273 875 осіб.

З початку кампанії імунізації населення одну дозу отримали 13 164 649 осіб, а повністю імунізовані — 10 610 359.

Нагадаємо, раніше в Києві на мітингу антивакцинаторів були виявлені плакати з QR-кодами, які ведуть на сайт "Єдиної Росії".