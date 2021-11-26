Статистика коронавируса на 26 ноября: 15 936 новых случаев, 3 208 госпитализаций

За сутки скончались 608 пациентов.

За минувшие сутки в Украине выявили 15 936 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвердился у 1 394 ребенка и 303 медработников. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

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С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 208 человек, 608 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 15 936 человек;

выздоровело — 24 569 человек;

летальные случаи — 608;

госпитализировано — 3 208 человек;

Динамика госпитализаций за последнюю неделю:

20 ноября — 3594;

21 ноября — 4048;

22 ноября — 2501;

23 ноября — 2055;

24 ноября — 4077;

25 ноября — 3404;

26 ноября — 3208.

В течение минувших суток украинцы сделали 93 059 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 45 617;

методом ИФА — 9 141 ;

экспресс-тесты на антиген — 38 301.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

г. Киев — 1438;

Запорожская область — 1075;

Днепропетровская область — 1022;

Донецкая область — 970;

Полтавская область — 953.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело – 3 400 340 человек;

выздоровело — 2 877 021 человек;

летальные случаи — 84 149;

сделано ПЦР-тестов — 15 746 389.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1-й дозой — 81 516 человек;

2-й дозой — 192 359 человек;

всего — 273 875 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 13 164 649 человек, а полностью иммунизированы — 10 610 359.

Напомним, ранее в Киеве на митинге антивакцинаторов были обнаружены плакаты с QR-кодами, ведущими на сайт "Единой России".