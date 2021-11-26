Статистика коронавируса на 26 ноября: 15 936 новых случаев, 3 208 госпитализаций
За сутки скончались 608 пациентов.
За минувшие сутки в Украине выявили 15 936 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвердился у 1 394 ребенка и 303 медработников. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 208 человек, 608 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 15 936 человек;
- выздоровело — 24 569 человек;
- летальные случаи — 608;
- госпитализировано — 3 208 человек;
Динамика госпитализаций за последнюю неделю:
- 20 ноября — 3594;
- 21 ноября — 4048;
- 22 ноября — 2501;
- 23 ноября — 2055;
- 24 ноября — 4077;
- 25 ноября — 3404;
- 26 ноября — 3208.
В течение минувших суток украинцы сделали 93 059 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 45 617;
- методом ИФА — 9 141 ;
- экспресс-тесты на антиген — 38 301.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:
- г. Киев — 1438;
- Запорожская область — 1075;
- Днепропетровская область — 1022;
- Донецкая область — 970;
- Полтавская область — 953.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело – 3 400 340 человек;
- выздоровело — 2 877 021 человек;
- летальные случаи — 84 149;
- сделано ПЦР-тестов — 15 746 389.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1-й дозой — 81 516 человек;
- 2-й дозой — 192 359 человек;
- всего — 273 875 человек.
С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 13 164 649 человек, а полностью иммунизированы — 10 610 359.
Напомним, ранее в Киеве на митинге антивакцинаторов были обнаружены плакаты с QR-кодами, ведущими на сайт "Единой России".