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Статистика коронавируса на 26 ноября: 15 936 новых случаев, 3 208 госпитализаций

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коронавирус в украине
Фото: РБК-Украина

За сутки скончались 608 пациентов.

За минувшие сутки в Украине выявили 15 936 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 подтвердился у 1 394 ребенка и 303 медработников. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

С коронавирусом или подозрением на него госпитализировали 3 208 человек, 608 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 15 936 человек;
  • выздоровело — 24 569 человек;
  • летальные случаи — 608;
  • госпитализировано — 3 208 человек;

Динамика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 20 ноября — 3594;
  • 21 ноября — 4048;
  • 22 ноября — 2501;
  • 23 ноября — 2055;
  • 24 ноября — 4077;
  • 25 ноября — 3404;
  • 26 ноября — 3208.

В течение минувших суток украинцы сделали 93 059 тестов на коронавирусную инфекцию:

  • методом ПЦР — 45 617;
  • методом ИФА — 9 141 ;
  • экспресс-тесты на антиген — 38 301.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки стали:

  • г. Киев — 1438;
  • Запорожская область — 1075;
  • Днепропетровская область — 1022;
  • Донецкая область — 970;
  • Полтавская область — 953.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело – 3 400 340 человек;
  • выздоровело — 2 877 021 человек;
  • летальные случаи — 84 149;
  • сделано ПЦР-тестов — 15 746 389.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1-й дозой — 81 516 человек;
  • 2-й дозой — 192 359 человек;
  • всего — 273 875 человек.

С начала кампании иммунизации населения одну дозу получили 13 164 649 человек, а полностью иммунизированы — 10 610 359.

вакцинация 25 ноября

Напомним, ранее в Киеве на митинге антивакцинаторов были обнаружены плакаты с QR-кодами, ведущими на сайт "Единой России".