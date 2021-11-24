Антивакцинаторы собрались в Киеве с QR-кодами сайта партии "Единая Россия" (фото, видео)

QR-коды, которые люди принесли с собой на акцию протеста, ведут на главную страницу партии, подконтрольной президенту России Владимиру Путину.

Собравшиеся на площади перед Верховной Радой противники вакцинации от коронавируса держали плакаты с QR-кодом, который ведет на главную страницу сайта партии "Единая Россия". Первым об этом написал в Facebook пользователь Остап Говда.

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"Горит. Это фото с сегодняшнего марша антивакцинаторов в Киеве. Люди с плакатами и украинскими флагами выступают против QR-кодов, потому что они – не животные. Я не знаю кто печатал эти плакаты. Но если просканировать коды, то вы окажетесь на сайте "Единой России". И это не шутка", – отреагировал он.

Фокус проверил это. По QR-коду действительно открывается главная страница пропрезидентской партии РФ.

На странице отображается новость о назначении Александра Сидякина на пост врио главы Центризбиркома партии президиумом генсовета "Единой России".

Митингующие сегодня выступили против "принудительной" вакцинации и карантинных ограничений. Они поддержали лидера движения — львовского антивакцинатора Остапа Стахива, которого подозревают в госизмене.

Одна из участниц марша утверждала, что в Украине не вакцинируют от коронавируса, а проводят "эксперимент над людьми". СБУ, по ее словам, запугивает всех выступающих против.

Напомним, что 36-летняя блогерша из Черкасс Елена Фаист рассказывала, как ее дом обыскивали сотрудники СБУ. Причиной для этого послужило обращение врача-инфекциониста, который пожаловался на то, что Фаист распространяет в соцсетях оскорбления медработников, которые помогают заразившимся коронавирусом.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины считает, что Россия через некоторые Telegram-каналы пытается минимизировать количество вакцинированных украинцев.