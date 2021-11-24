"Фарма Мафия": в Киеве проходит митинг противников вакцинации с лозунгами (видео)

Участники протестной акции несут в руках перевернутый флаг Украины, утверждая, что именно такой флаг "правильный".

В Киеве на площади перед Верховной Радой проходит акция противников вакцинации от коронавируса. Митингующие выступают против "принудительной" вакцинации и карантинных ограничений. Видео с проведением акции опубликовано в Telegram "Страна.ua".

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Акция была запланирована на 10:30 по киевскому времени и должна завершиться в 17:00. Протестующие намерены провести марш по центральным улицам Киева, с целью поддержать лидера движения антивакцинаторов Остапа Стахова, которого подозревают в государственной измене.

Для этого патрульная полиция временно перекрыла улицы столицы:

Владимирскую (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской)

бульвар Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской)

Крещатик

Европейскую площадь

Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади)

По имеющимся данным, в протестной акции участвуют около 1000 человек, что гораздо меньше, чем во время проведения аналогичного мероприятия 3 ноября. Как рассказала участница акции, это связано с тем. что полиция препятствует проезду автобусов в столицу, которыми едут антивакцинаторы.

"Не пустили несколько автобусов из других городов – просто перекрыли движение и пригрозили конфисковать транспорт. Как же так? Почему людям не дают собираться?" — задается вопросом участница.

По ее мнению, в Украине не вакцинируют от коронавируса, а проводят "эксперимент над людьми", а всех тех, кто этому противится СБУ якобы запугивает.

Тем временем, колона антивакцинаторов, выкрикивая "Ганьба" подошла к зданию Кабинета министров Украины. В руках они держат государственный флаг, но в перевернутом виде. На вопрос, почему имено таким образом они несут государственную символику, последовал ответ, что именно "такой флаг правильный".

Напомним, что Фокус выяснял вероятные причины, которые побуждают многих граждан Украины участвовать в подобных мероприятиях. Как выяснилось. сами антивакцинаторы не против вакцин в принципе, а против административных и ограничительных мер, которые нарушают привычный образ жизни в связи с пандемией COVID-19.