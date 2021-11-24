"Фарма Мафія": у Києві проходить мітинг противників вакцинації з гаслами (відео)

Учасники протестної акції несуть у руках перевернутий прапор України, стверджуючи, що саме такий прапор є "правильним".

У Києві на площі перед Верховною Радою проходить акція противників вакцинації від коронавірусу. Мітингувальники виступають проти "примусової" вакцинації та карантинних обмежень. Відео з проведенням акції опубліковано в Telegram "Страна.ua".

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Акцію було заплановано на 10:30 за київським часом, і вона має завершитися о 17:00. Протестувальники мають намір провести марш центральними вулицями Києва з метою підтримати лідера руху антивакцинаторів Остапа Стахіва, якого підозрюють у державній зраді.

Для цього патрульна поліція тимчасово перекрила вулиці столиці:

Володимирську (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Ірининської)

бульвар Тараса Шевченка (до перехрестя з вулицею Володимирською)

Хрещатик

Європейську площу

Михайла Грушевського (від перехрестя з вулицею Шовковичною до Європейської площі)

За наявними даними, в акції беруть участь близько 1000 осіб, що набагато менше, ніж під час проведення аналогічного заходу 3 листопада. Як розповіла учасниця акції, це пов’язано з тим, що поліція перешкоджає проїзду автобусів до столиці, якими їдуть антивакцинатори.

"Не пустили кілька автобусів з інших міст — просто перекрили рух і пригрозили конфіскувати транспорт. Як же так? Чому людям не дають збиратися?" — запитує учасниця.

На її думку, в Україні не вакцинують від коронавірусу, а проводять "експеримент над людьми", а всіх тих, хто проти цього, СБУ нібито залякує.

Тим часом колона антивакцинаторів, вигукуючи "Ганьба", підійшла до будівлі Кабінету міністрів України. У руках вони тримають державний прапор, але в перевернутому вигляді. На запитання, чому саме таким чином вони несуть державну символіку, була відповідь, що саме "такий прапор правильний".

Нагадаємо, що Фокус з'ясовував ймовірні причини, які спонукають багатьох громадян України брати участь у подібних заходах. Як з'ясувалося, самі антивакцинатори не проти вакцин у принципі, а проти адміністративних та обмежувальних заходів, які порушують звичний спосіб життя у зв'язку з пандемією COVID-19.