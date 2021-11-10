Называла COVID-19 фейком и получала деньги из РФ: СБУ пришла с обыском к блогерше из Черкасс

Согласно постановлению суда, причиной обысков поступило обращение врача-инфекциониста. Медик обвинил Елену Фаист в распространении фейковых сообщений, в которых девушка оскорбляла медработников.

Елена Фаист, которая в Черкассах руководит отделением организации "Стоп Фейк Пандемия" 8 ноября рассказала, что СБУ провела у нее обыск. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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На выложенном в соцсетях видео следователь зачитывает объявление суда об обыске дома женщины. Согласно тексту, причиной для этого послужило обращение врача-инфекциониста. Врач рассказал, что в соцсетях Фаист ведет деятельность по распространению фейковых сообщений с оскорблениями медработников, которые помогают людям, заболевшим COVID-19.

Следственная группа провела анализ материалов, размещенных на странице Елены Фаист. Вывод следующий: интернет-пользовательница в соцсетях делится контентом, который содержит утверждения ложного и откровенно манипуляционного характера, чем провоцирует атмосферу недоверия к медучреждениям. Все вышеупомянутое, отмечается в судебном документе, может нести угрозу общественно-политической обстановке, и, следовательно, национальной безопасности страны.

Во время обыска сотрудники СБУ должны были изъять у жительницы Черкасс электронные устройства, использовавшиеся для распространения фейковых сообщений.

Два дня спустя Фаист вновь начала вести свою страницу в Facebook, однако она не оставила постов, в которых бы жаловалась на какие-либо действия сотрудников СБУ.

Кто такая Елена Фаист?

Известно, что блогерше Елене Фаист 36 лет, и что она живет в Черкассах. Себя она позиционирует как руководителя черкасского филиала организации "STOP Fake Pandemic".

Она участвовала в киевском митинге антивакцинаторов 3 ноября, о чем она сама рассказывала в своих постах. В дальнейшем, после протеста в своих публикациях она упоминала о "божьем суде" и "трибунале", не уточнив, однако, кто, по ее мнению, должен быть подсудимым.

Журналист Даниил Яковлев 3 ноября показывал в Facebook женщину, похожую на Елену Фаист. В этом ролике она называла россиян "братьями-славянами".

"Хочу передать братьям-славянам привет. Мне пересылали деньги даже из России. Низкий вам поклон, что вы нас поддерживаете, что понимаете, что мы единый народ", – объясняла женщина, по мнению которой, на Донбассе "на самом деле нет" войны.

Ранее Фокус сообщал, что в Израиле от коронавируса умер известный антивакцинатор. Хай Шаулян был доставлен в больницу, несмотря на это до последней минуты жизни он называл вакцинацию заговором, заявив перед смертью, что был "отравлен полицией".