Називала COVID-19 фейком і отримувала гроші з РФ: СБУ прийшла з обшуком до блогерки з Черкас

Згідно з ухвалою суду, причиною обшуків стало звернення лікаря-інфекціоніста. Медик звинуватив Олену Фаїст у поширенні фейкових повідомлень, у яких дівчина ображала медпрацівників.

Олена Фаїст, яка в Черкасах керує відділенням організації "Стоп Фейк Пандемія", 8 листопада розповіла, що СБУ провела в неї обшук. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На викладеному в соцмережах відео слідчий зачитує оголошення суду про обшук будинку жінки. Згідно з текстом, причиною цього стало звернення лікаря-інфекціоніста. Лікар розповів, що в соцмережах Фаїст веде діяльність з поширення фейкових повідомлень з образами медпрацівників, які допомагають людям, котрі захворіли на COVID-19.

Слідча група провела аналіз матеріалів, розміщених на сторінці Олени Фаїст. Висновок такий: інтернет-користувачка в соцмережах ділиться контентом, який містить твердження хибного та відверто маніпуляційного характеру, чим провокує атмосферу недовіри до медустанов. Усе вищезгадане, зазначається в судовому документі, може загрожувати суспільно-політичній обстановці, а отже, національній безпеці країни.

Під час обшуку співробітники СБУ мали вилучити в мешканки Черкас електронні пристрої, які використовувалися для розповсюдження фейкових повідомлень.

Через два дні Фаїст знову почала вести свою сторінку у Facebook, проте вона не залишила постів, у яких скаржилася б на якісь дії співробітників СБУ.

Хто така Олена Фаїст?

Відомо, що блогерці Олені Фаїст 36 років і що вона мешкає в Черкасах. Себе вона позиціює як керівника черкаської філії організації STOP Fake Pandemic.

Вона брала участь у київському мітингу антивакцинаторів 3 листопада, про що сама розповідала у своїх постах. Надалі, після протесту у своїх публікаціях вона згадувала про "божий суд" і "трибунал", не уточнивши, проте, хто, на її думку, має бути підсудним.

Журналіст Данило Яковлєв 3 листопада показував у Facebook жінку, схожу на Олену Фаїст. У цьому ролику вона називала росіян братами-слов'янами.

"Хочу передати братам-слов'янам привіт. Мені пересилали гроші навіть із Росії. Низький вам уклін, що ви нас підтримуєте, що розумієте, що ми єдиний народ", — пояснювала жінка, на думку якої, на Донбасі "насправді немає" війни.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ізраїлі від коронавірусу помер відомий антивакцинатор. Хай Шаулян був доставлений до лікарні, незважаючи на це, до останньої хвилини життя він називав вакцинацію змовою, заявивши перед смертю, що був "отруєний поліцією".