В Ізраїлі від коронавірусу помер відомий антивакцинатор

Потрапивши в лікарню, Хай Шаулян до останнього називав вакцинацію змовою, а перед смертю стверджував, що його "отруїла поліція".

Відомий ізраїльський противник вакцинації від коронавірусу Хай Шаулян помер понеділок вранці в медичному центрі в Холоні. Смерть наступила від ускладнень у результаті зараження COVID-19. Про це повідомляє ізраїльське агентство Jerusalem Post.

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Чоловік виступав за відмову від вакцинації, закликаючи своїх підписників не вірити в епідемію коронавірусу, оскільки її, за його словами, "не існує". У соцмережах він поширював пост із заголовком "Епідемії немає — вакцина не потрібна і небезпечна"

Після того як Шаулян заразився вірусом, його госпіталізували і підключили до кисневого апарату.

"Якщо я зніму його і пройду три метри — я втрачу свідомість. Я сильно кашляю і відчуваю задуху. Неможливо говорити і реагувати на людей. Сьогодні вранці прокинувся і був мокрий, нібито на мене вилили кілька відер води. Кисню немає. Мені знадобилося близько години, щоб зрозуміти, хто я, де я і що тут роблю. Відсутність кисню — жахлива річ", — писав він у соцмережах.

[ + – ] Хай Шаулян: "Мені знадобилося близько години, щоб зрозуміти, хто я, де я і що тут роблю"

Однак, незважаючи на зараження, Шаулян до останнього вважав вакцинацію від COVID змовою. Напередодні смерті ізраїльтянина користувач Facebook Хаїм Ятів виклав відео, яке, імовірно, було знято його дружиною. На ньому жінка передає розмову Шауляна з лікарем з медустанови, де він перебував.

"Вчора Хай написав мені, що до нього прийшов лікар і сказав йому: "Сьогодні ти помреш". Так і сталося, сьогодні він помер", — розповіла жінка.

Після цього демонструється запис з лікарні, на якому сам Шаулян стверджує, що його отруїли.

"Я знаю, що те, що я зараз скажу, виглядає дивним, але минулого четверга мене заарештувала поліція Єрусалиму. Мене побили до напівсмерті. Ставили коліна, і зламали пальці на ногах. Усе тіло було в синцях. Потім мені дали якусь речовину і я відчув, що слабну ... я кажу вам, що це спроба вбити мене, і якщо зі мною щось трапиться, знайте, що мене вбили".

Раніше Фокус розповів про колишнього наукового співробітника Pfizer Inc Майкла Йїдона, який пізніше вимагав скасувати клінічні випробування вакцини від COVID -19. Одним з аргументів на користь цього було припущення того, що вакцина може викликати безпліддя в жінок.

Також повідомлялося, що в Італії заарештували двох активістів — активакцинаторів і звинуватили в тероризмі, за те, що вони закидали коктейлями Молотова центр вакцинації.