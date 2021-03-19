Свій серед чужих. Як колишній віцепрезидент Pfizer став героєм противників вакцинації

Майкл Йїдон — колишній науковий співробітник і віцепрезидент фармацевтичного гіганта Pfizer Inc. Він також був співзасновником успішної біотехнологічної компанії. Потім кар'єра Йїдона вельми несподівано обернулася.

У кінці 2020 британський учений Майкл Йїдон, котрий перебуває на пенсії, виступив співавтором петиції в європейський регулювальний орган з лікарських засобів. Заявники висунули сміливу вимогу: припинити клінічні випробування вакцини від COVID-19, пише Reuters.

Їхня аргументація була ще більш сміливою, ніж вимога: вони бездоказово припускали, що вакцини можуть викликати безпліддя в жінок.

Небезпечні твердження

Документ вперше був опублікований німецькими ЗМІ 1 грудня 2020 року. Наукова спільнота відкинула подібні припущення. Регулювальні органи також не змінили своєї позиції: кілька тижнів тому Європейське агентство лікарських засобів схвалило першу вакцину проти коронавірусу в ЄС, розроблену спільно з Pfizer Inc. Але репутаційного збитку вже було завдано.

У соціальних мережах швидко поширилися помилкові заяви про те, що щеплення від коронавірусу викликають безпліддя в жінок. Через кілька тижнів медики у Великобританії почали повідомляти, що стурбовані жінки звертаються за консультацією з цього приводу. У США опитування показало, що 13% невакцинованих людей чули, що "вакцини від COVID-19 викликають безпліддя".

Переконливості цим чуткам додало те, що одним із співавторів скандальної петиції, Майкл Йїдон, був не просто вченим. 60-річний британець був колишнім віцепрезидентом Pfizer, де протягом 16 років займався дослідженнями в галузі алергії та респіраторної терапії. Пізніше він став співзасновником біотехнологічної фірми, яку швейцарський виробник ліків Novartis придбав за 325 млн доларів.

В останні місяці Йїдон став героєм серед антивакцинаторів( "антиваксери" в Британії і США), які сумніваються в безпеці багатьох вакцин, у тому числі від коронавірусу. Скептичні погляди Йїдона посилили рух проти вакцин, хоча сам учений говорив, що не виступає проти всіх вакцин.

"Такі твердження помилкові, небезпечні і надзвичайно безвідповідальні. Вакцини від COVID-19 — кращий спосіб захистити людей від коронавірусу і врятувати тисячі життів", — заявив представник британського міністерства охорони здоров'я і соціального захисту.

Нещодавні повідомлення про аномальні побічні симптоми після вакцини AstraZeneca змусили кілька країн Європи призупинити її використання. Такі події, ймовірно, ще більше посилять страхи з приводу вакцинації, хоча не було знайдено зв'язку між AstraZeneca і станами пацієнтів.

[ + – ] У твіті вчений закликає продовжувати "любити одне одного", відмовившись від усіх карантинних обмежень.

Заяви Йїдона, за останній час, були переведені в соціальних мережах німецькою, португальською, датською, чеською та іншими мовами. Майже у всіх постах у Facebook є листопадове відео, де Йїдон заявляє, що пандемія "в цілому ... завершилася". Це відео було переглянуто понад мільйон разів.

У жовтні Йїдон вів колонку для британської газети Daily Mail, яка також публікувалася на MailOnline, одному з найбільш відвідуваних новинних веб-сайтів у світі. Учений заявляв, що число смертей скоро знизиться, тоді їх було близько 45 тис. у Британії, і британцям "варто негайно дозволити повернутися до нормального життя". З тих пір у Великобританії від коронавірусу загинуло ще близько 80 тис. чоловік.

Йїдон — не єдиний шановний учений, який оскаржував науковий консенсус щодо COVID-19 і висловлював суперечливі ідеї.

Біофізик Майкл Левітт, лауреат Нобелівської премії з хімії, минулого літа заявляв, що в США пандемія закінчиться у 2020 році і вб'є не більше 175 тис. американців — третина від нинішнього числа. Ще один лауреат Нобелівської премії, вірусолог Люк Монтаньє, заявив у 2020 році, що коронавірус був створений у китайській лабораторії. Багато фахівців в цьому сумніваються, але поки немає можливості ні довести, ні спростувати ідею.

Пізніше Левітт зізнався, що його прогнози щодо пандемії в США були помилковими. Але він, як і раніше, стверджує, що зрештоб коронавірус виявиться не такою вже й страшною хворобою, а локдауни "завдали більшої шкоди".

З визнаного вченого в антивакцинатори

За словами виконавчого директора Центру боротьби з цифровою ненавистю і дезінформацією в інтернеті Імрана Ахмеда, особливу довіру словам Йїдона додає той факт, що він працював у Pfizer.

"Біографія Йїдона надає неправдиву достовірність його небезпечним і шкідливим повідомленням", — заявив Ахмед.

Чому Йїдон перетворився з відомого вченого в скептика вакцин проти COVID-19, залишається загадкою. Тисячі його твітів на початку пандемії, вказують на різку зміну в його поглядах. Так, на ранньому етапі вчений підтримував вакцинацію.

Деякі колишні колеги Йїдона в Pfizer кажуть, що більше не впізнають його. Вони описують ученого як освічену і розумну людину, котрий завжди наполягав на наданні доказів і зазвичай уникав розголосу.

Йїдон зареєструвався у Twitter у жовтні 2018 року і незабаром став активним користувачем платформи.

На початку пандемії у Великобританії в березні 2020 року вчений підтримував розробку вакцин.

"COVID-19 нікуди не зникне, поки в нас не буде вакцини або колективного імунітету", — писав учений.

Коли ж інший користувач у Twitter написав, що вакцини "шкодять багатьом, багатьом людям", Йїдон відповів: "Добре, будь ласка, відмовтеся від них, але не заперечуйте їхнє поширення серед нейтральних чи тих, хто хоче бути вакцинованим, спасибі".

Але вже у квітні 2020 році Йїдон почав висловлювати суперечливі ідеї.

До вересня 2020 року заяви Йїдона почали поширюватися не тільки у Twitter. У той час у Великобританії виник рух проти заборон та інших обмежень, покликаних приборкати пандемію. Учений виступив співавтором однієї зі статей, де писав, що "не існує біологічного фактора, який вказує на другу хвилю". Незабаром після цього у Великобританії почалася друга більш смертоносна хвиля коронавірусу.

"Немає абсолютно ніякої необхідності у вакцинах для придушення пандемії. Я ніколи не чув такої нісенітниці про вакцини. Ви НЕ вакцинуєте людей, які не схильні до ризику захворіти", — писав учений в іншій своїй статті.

Пізніше Йїдон закликав покласти край масовому тестуванню і заявив, що 30% населення були несприйнятливі до COVID-19 ще до початку пандемії.

Петиція Йїдона в Європейське агентство лікарських засобів про припинення випробувань вакцини була направлена 1 грудня.

Неможливо виміряти вплив заяв Йїдона про те, що вакцини від COVID-19 можуть викликати безпліддя. Але судячи з усього, безліч жінок усе ж прислухалися до подібних повідомлень.

Гучний вихід на пенсію

Втративши роботу в Pfizer у 2011 році, Йїдон разом з трьома колегами з Pfizer заснував біотехнологічну компанію під назвою Ziarco. Вони збиралися продовжити дослідження перспективних методів лікування алергії та запальних захворювань. Над цими ідеями вчені працювали в Pfizer, але проекти могли бути відкинуті фармгігантом. У новій компанії Ziarco Йїдон став виконавчим директором.

Працюючи в Ziarco, Йїдон також кілька років був консультантом у двох біотехнологічних компаніях Бостона, Apellis Pharmaceuticals і Pulmatrix Inc. Обидві фірми заявили, що він більше їх не консультує. В Apellis заявили, що погляди Йїдона не відображають позицію компанії.

Уже в лютому 2021 року Йїдон повідомив своїй 91 тис. підписників у Twitter, що його обліковий запис було заблоковано через "жахливо образливі" твіти, які він не писав.

Йїдон не пояснив, про який пост йдеться. Але незабаром після цього кілька користувачів соцмережі і блогу Zelo Street опублікували скріншоти численних образливих антимусульманських постів зі свого облікового запису Йїдона приблизно рік тому.

На наступний день, 4 лютого, Йїдон написав у Twitter, що "незабаром піде".

Два дні по тому він пішов з Twitter. Його профіль у LinkedIn незабаром був змінений, і тепер він говорить, що Йїдон остаточно вийшов на пенсію.