Свой среди чужих. Как бывший вице-президент Pfizer стал героем антипрививочников

Майкл Йидон – бывший научный сотрудник и вице-президент фармацевтического гиганта Pfizer Inc. Он также был соучредителем успешной биотехнологической компании. Затем карьера Йидона приняла весьма неожиданный поворот.

В конце 2020 года британский ученый Майкл Йидон, находящийся на пенсии, выступил соавтором петиции в европейский регулирующий орган по лекарственным средствам. Заявители выдвинули смелое требование: прекратить клинические испытания вакцины от COVID-19, пишет Reuters.

Их аргументация была еще более смелой, чем требование: они бездоказательно предполагали, что вакцины могут вызывать бесплодие у женщин.

Опасные утверждения

Документ впервые был опубликован немецкими СМИ 1 декабря 2020 года. Научное сообщество отвергло подобные предположения. Регулирующие органы также не изменили своей позиции: несколько недель спустя Европейское агентство лекарственных средств одобрило первую вакцину против коронавирус в ЕС, разработанную совместно с Pfizer Inc. Но репутационный ущерб уже был нанесен.

В социальных сетях быстро распространились ложные заявления о том, что прививки от коронавируса вызывают бесплодие у женщин. Через несколько недель медики в Великобритании начали сообщать, что обеспокоенные женщины обращаются за консультацией по этому поводу. В США опрос показал, что 13% невакцинированных людей слышали, что "вакцины от COVID-19 вызывают бесплодие".

Убедительность этому слуху придало то, что одним из соавторов скандальной петиции, Майкл Йидон, был не просто ученым. 60-летний британец являлся бывшим вице-президентом Pfizer, где на протяжении 16 лет занимался исследованиями в области аллергии и респираторной терапии. Позже он стал соучредителем биотехнологической фирмы, которую швейцарский производитель лекарств Novartis приобрел за 325 млн долларов.

В последние месяцы Йидон стал героем среди антипрививочников ("антиваксеры" в Британии и США), которые сомневаются в безопасности многих вакцин, в том числе от коронавируса. Скептические взгляды Йидона усилили движение против вакцин, хотя сам ученый говорил, что не выступает против всех вакцин.

"Такие утверждения ложны, опасны и в высшей степени безответственные. Вакцины от COVID-19 – лучший способ защитить людей от коронавируса и спасти тысячи жизней", – заявил представитель британского министерства здравоохранения и социальной защиты.

Недавние сообщения об аномальных побочных симптомах после вакцины AstraZeneca вынудили несколько стран Европы приостановить ее использование. Такие происшествия, вероятно, еще больше усилят страхи по поводу вакцинации, хотя не было найдено связи между AstraZeneca и состояниями пациентов.

[ + – ] В твите учный призывает продолжать "любить друг друга", отказавшись от всех карантинных ограничений.

Заявления Йидона, за последнее время, были переведены в социальных сетях на немецкий, португальский, датский, чешский и другие языки. Почти во всех постах в Facebook есть ноябрьское видео, где Йидон заявляет, что пандемия "в целом… завершилась". Это видео было просмотрено более миллиона раз.

В октябре Йидон вел колонку для британской газеты Daily Mail, которая также публиковалась на MailOnline, одном из самых посещаемых новостных веб-сайтов в мире. Ученый заявлял, что число смертей скоро снизится, тогда их было около 45 тыс. в Британии, и британцам "следует немедленно позволить вернуться к нормальной жизни". С тех пор в Великобритании от коронавируса погибло еще около 80 тыс. человек.

Йидон – не единственный уважаемый ученый, который оспаривал научный консенсус по COVID-19 и выражал противоречивые идеи.

Биофизик Майкл Левитт, лауреат Нобелевской премии по химии, прошлым летом заявлял, что в США пандемия закончится в 2020 году и убьет не более 175 тыс. американцев – треть от нынешнего числа. Еще один лауреат Нобелевской премии, вирусолог Люк Монтанье заявил в 2020 году, что коронавирус был создан в китайской лаборатории. Многие специалисты в этом сомневаются, но пока нет возможности ни доказать, ни опровергнуть идею.

Позже Левитт признался, что его прогнозы относительно пандемии в США были ошибочными. Но он по-прежнему утверждает, что в конечном итоге, коронавирус окажется не такой уж и страшной болезнью, а локдауны "нанесли больший ущерб".

Из признанного ученого в антипрививочники

По словам исполнительного директора Центра по борьбе с цифровой ненавистью и дезинформации в Интернете Имрана Ахмеда, особое доверие словам Йидона придает тот факт, что он работал в Pfizer.

"Биография Йидона придает ложную достоверность его опасным и вредным сообщениям", – заявил Ахмед.

Почему Йидон превратился из известного ученого в скептика вакцин против COVID-19, остается загадкой. Тысячи его твитов, в начале пандемии, указывают на резкий сдвиг в его взглядах. Так, на раннем этапе ученый поддерживал вакцинацию.

Некоторые бывшие коллеги Йидона в Pfizer говорят, что больше не узнают его. Они описывают ученого как образованного и умного человека, который всегда настаивал на предоставлении доказательств и обычно избегал огласки.

Йидон зарегистрировался в Twitter в октябре 2018 года и вскоре стал активным пользователем платформы.

В начале пандемии в Великобритании в марте 2020 года, ученый поддерживал разработку вакцин.

"COVID-19 никуда не исчезнет, пока у нас не будет вакцины или коллективного иммунитета", – писал ученый.

Когда же другой пользователь в Twitter написал, что вакцины "вредят многим, многим людям", Йидон ответил: "Хорошо, пожалуйста, откажитесь от них, но не препятствуйте их распространению среди нейтральных или тех, кто хочет быть вакцинированным, спасибо".

Но уже в апреле 2020 году Йидон начал высказывать противоречивые идеи.

К сентябрю 2020 года заявления Йидона начали распространяться не только в Twitter. В то время в Великобритании возникло движение против запретов и других ограничений, призванных обуздать пандемию. Ученый выступил соавтором одной из статей, где писал, что "не существует биологического фактора, который указывает на вторую волну". Вскоре после этого в Великобритании началась вторая более смертоносная волна коронавируса.

"Нет абсолютно никакой необходимости в вакцинах для подавления пандемии. Я никогда не слышал такой чепухи о вакцинах. Вы не вакцинируете людей, которые не подвержены риску заболеть", – писал ученый в другой своей статье.

Позже Йидон призвал положить конец массовому тестированию и заявил, что 30% населения были невосприимчивы к COVID-19 еще до начала пандемии.

Петиция Йидона в Европейское агентство лекарственных средств о прекращении испытаний вакцины была направлена 1 декабря.

Невозможно измерить влияние заявлений Йидона о том, что вакцины от COVID-19 могут вызывать бесплодие. Но судя по всему, множество женщин все же прислушались к подобным сообщениям.

Громкий выход на пенсию

Потеряв работу в Pfizer в 2011 году, Йидон вместе с тремя коллегами из Pfizer основал биотехнологическую компанию под названием Ziarco. Они собирались продолжить исследования многообещающих методов лечения аллергии и воспалительных заболеваний. Над этими идеями ученые работали в Pfizer, но проекты могли быть отвергнуты фармгигантом. В новой компании Ziarco Йидон стал исполнительным директором.

Работая в Ziarco, Йидон также несколько лет был консультантом в двух биотехнологических компаниях Бостона, Apellis Pharmaceuticals и Pulmatrix Inc. Обе фирмы заявили, что он больше их не консультирует. В Apellis заявили, что взгляды Йидона не отражают позицию компании.

Уже в феврале 2021 года Йидон сообщил своей 91 тыс. подписчиков в Twitter, что его учетная запись была заблокирована из-за "ужасно оскорбительного" твитта, который он не писал.

Йидон не объяснил, о каком посте идет речь. Но вскоре после этого несколько пользователей соцсети и блог Zelo Street опубликовали скриншоты многочисленных оскорбительных антимусульманских постов из аккаунта Йидона примерно год назад.

На следующий день, 4 февраля, Йидон написал в Twitter, что "скоро уйдет".

Два дня спустя он удалился из Twitter. Его профиль в LinkedIn вскоре был изменен, и теперь он гласит, что Йидон окончательно вышел на пенсию.