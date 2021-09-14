В Израиле от коронавируса умер известный антивакцинатор

Попав в больницу, Хай Шаулян до последнего называл вакцинацию заговором, а перед смертью утверждал, что его "отравила полиция".

Известный израильский противник вакцинации от коронавируса Хай Шаулян скончался понедельник утром в медицинском центре в Холоне. Смерть наступила от осложнений в результате заражения COVID-19. Об этом сообщает израильское агентство Jerusalem Post.

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Мужчина выступал за отказ от вакцинации, призывая своих подписчиков не верить в эпидемию коронавируса, поскольку ее, по его словам, "не существует". В соцсетях он распространял пост с заголовком "Эпидемии нет – вакцина не нужна и опасна"

После того как Шаулян заразился вирусом, его госпитализировали и подключили к кислородному аппарату.

"Если я сниму его и пройду три метра — я потеряю сознание. Я сильно кашляю и чувствую удушье. Невозможно говорить и реагировать на людей. Сегодня утром проснулся и был мокрый, будто бы на меня вылили несколько ведер воды. Кислорода нет. Мне понадобилось около часа, чтобы понять, кто я, где я и что здесь делаю. Отсутствие кислорода – ужасная вещь", — писал он в соцсетях.

[ + – ] Хай Шаулян: "Мне понадобилось около часа, чтобы понять, кто я, где я и что здесь делаю"

Однако несмотря на заражение, Шаулян до последнего считал вакцинацию от COVID заговором. Накануне смерти израильтянина пользователь Facebook Хаим Ятив выложил видео, которое предположительно было снято его женой. На нем женщина передает разговор Шауляна с врачом из больницы, где он находился.

"Вчера Хай написал мне, что к нему пришел врач и сказал ему: "Сегодня ты умрешь". Так и случилось, сегодня он умер", — рассказала женщина.

После этого демонстрируется запись из больницы, на которой сам Шаулян утверждает, что его отравили.

"Я знаю что то, что я сейчас скажу, выглядит странным, но в прошлый четверг меня арестовала полиция Иерусалима. Меня избили до полусмерти. Ставили колени, и сломали пальцы на ногах. Все тело было в синяках. Потом мне дали какое-то вещество и я почувствовал, что слабею… Я говорю вам, что это попытка убить меня, и если со мной что-то случится, знайте, что меня убили"

Ранее Фокус рассказал о бывшем научном сотруднике Pfizer Inc Майкле Йидоне, который позже требовал отменить клинические испытание вакцины от COVID -19. Одним из аргументов в пользу этого, было предположение того, что вакцина может вызывать бесплодие у женщин.

Также сообщалось, что в Италии арестовали двух активистов – антипрививочников и обвинили в терроризме, за то, что они забросали коктейлями Молотова центр вакцинации.