Россия при помощи информационной спецоперации срывает вакцинацию в Украине, — СНБО (фото)

Ведомство обвиняет Telegram-каналы "Картель", "Крокодил" и "Новостной каталог" в запугивании людей нежелательными последствиями от вакцин против COVID-19.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины изучил Telegram-каналы, которые ориентированы на украинскую аудиторию, и сделал вывод: Российская Федерация проводит информационную спецоперацию с целью минимизировать количество вакцинированных жителей Украины. Об этом сообщается в отчете ведомства.

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В этом документе наглядно показано, как с помощью интернета — соцсетей и, в частности, Telegram-каналов, курируемых из РФ или имеющих непосредственное отношение к людям РФ, распространяется информация о якобы негативных последствиях вакцин против COVID-19.

Акцентируется внимание на популярных политических Telegram-каналах, как они сами себя позиционируют.

"Они несут деструктивный посыл как в публикуемых постах, так и с помощью ботов в комментариях", — говорится в отчете.

Что за манипуляции?

В СНБО решили показать несколько примеров манипулирования, которые появились в каналах "Картель" и "Крокодил".

[ + – ] Скриншот из отчета "Антивакцинная пропаганда — информационная кампания против Украины"

Такой пост сообщает, что принудительная вакцинация в Украине якобы может повлечь за собой волну судебных исков от людей, которые потеряли работу или зарплату. Автор поста упоминает об иске директора одной из киевских школ к Кабмину с требованием признать незаконным решение властей о переходе на онлайн-обучение, если в школе вакцинированных преподавателей меньше 80%.

[ + – ] Скриншот из отчета "Антивакцинная пропаганда — информационная кампания против Украины"

"Аналитики Банковой решили не останавливаться перед насильственной вакцинацией и жесткими карантинными ограничениями, что сильно ударит по рейтингу Зеленского", — цитируют в СНБО пост Telegram-канала "Сплетница".

[ + – ] Скриншот из отчета "Антивакцинная пропаганда — информационная кампания против Украины"

Среди прочего, этот канал перепечатал фейк, который недавно широко тиражировался российскими СМИ.

В этом посте присутствует ссылка на "исследование Университета Хопкинса" и приводится статистика — данные YouTube-канала с названием "Joel Smalley".

"В самом же Университете Джона Хопкинса в Балтиморе нет ни одного сотрудника с именем Джоэль Смолли, на канале нет никаких данных, которые бы подтверждали, что такой человек в действительности существует", — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, рассказали в СНБО, там активно публикуются ролики со статистикой и интервью. В качестве первоисточников канал ссылается на известного американского конспиролога Алекса Джонса, которому принадлежит сайт InfoWars.

"Этот ресурс пишет о всевозможных теориях заговора. К тому же, Джонс — известный поклонник российского президента Владимира Путина и частый гость канала "Царьград", — резюмировали в ведомстве.

Всеми этими Telegram-каналами напрямую курируют из РФ, о чем упоминается в отчете Центра противодействия дезинформации от 21 октября 2021 года, а также в отчете СБУ, опубликованном 1 февраля 2021 года.

Telegram-каналы для РФ, ЛДНР и Крыма призывают вакцинироваться

Если же почитать то, о чем пишут Telegram-каналы, чья целевая аудитория — жители РФ, а также оккупированных районов Донбасса и Крыма, здесь уже совсем другие истории. Читателям доносят посыл о том, что вакцинироваться необходимо, а противники вакцинации всячески высмеиваются.

[ + – ] Скриншот из отчета "Антивакцинная пропаганда — информационная кампания против Украины"

Приводится цитата нардепа Верховной Рады Михаила Радуцкого о том, что очередь в киевский крематорий из катафалков составляет около двух часов. Также приводятся слова главаря донецких террористов Дениса Пушилина о необходимости принудительной вакцинации и ужесточении карантинных мер.

Государственные каналы в положительном ключе освещают процесс вакцинирования населения РФ.

Российские информационные ресурсы, которые работают на украинскую ЦА, рассказывают, что:

Вакцинация — это убийство

Вакцинация крайне опасна, украинские власти пытаются покалечить детей новым этапом вакцинации.

Вакцинация — принуждение и нарушение гражданских прав

Звучат призывы "подумать" и отказаться от вакцины

Распространяются фейки и информация конспирологов.

Российские инфоресурсы, ориентированные на российскую ЦА:

Вакцинация — необходима, чтобы остановить распространение вируса

Вакцинация совершенно безопасна, а для детей создадут вакцину "Спутник М".

Россия поставляет вакцину по всему миру, спасая тем самым жизни людей.

В связи с этим в СНБО указывают, что проводится дезинформационная атака, направленная на увеличение уровня смертности от COVID-19 в Украине и предотвращение вакцинации граждан.

Столь масштабная кампания несет в себе угрозу жизни и безопасности жителей Украины, отмечают авторы отчета Центра противодействия дезинформации. В качестве примера успешной программы по вакцинации приводится город Моршине, где вакцинированы 75% жителей, а смертельных случаев намного меньше по сравнению с другими украинскими городами.

Ранее Фокус сообщал, что СНБО опубликовал список пророссийских Telegram-каналов, обвинив их в продвижении пророссийских нарративов после публикации глоссария терминов российской агрессии.