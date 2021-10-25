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Шептун, ЗеРада и Klymenko Time: СНБО опубликовал список пророссийских Telegram-каналов (фото)

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СНБО опубликовал список пророссийских Telegram-каналов
Фото: УНИАН | Заседание СНБО

По данным ведомства, указанные каналы входят в пул экс-министра доходов и сборов Александра Клименко или напрямую курируются Россией.

Совет национальной безопасности и обороны Украины обвинил ряд Telegram-каналов в продвижении пророссийских нарративов после публикации глоссария терминов российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пророссийские Telegram-каналы — отчет СНБО

В новом отчете опубликован анализ публикаций ряда Telegram-каналов, которые, по мнению СНБО, занимаются дезинформацией и пытаются дискредитировать недавно опубликованный глоссарий терминов российской агрессии.

К пророссийским Telegram-каналам СНБО отнес Klymenko Time, VESTI, Шептун, First, Новоstnoy, а также аккаунты персональных блогов — "Юрий Ткачев", "Андрей Манчук", "КОРНИЛОВ", "Максим Могильницкий", "Вадим Рабинович", "Moroz.Live".

В отчете говорится, что Klymenko Time и VESTI связаны с экс-министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко. Первый проект был открыт в 2017 году и через несколько месяцев сотрудники СБУ приходили с обысками в студию редакции из-за эфира с Татьяной Монтян.

СНБО назвал пророссийскими Telegram-каналы Klymenko Time и VESTI
Telegram-каналы Klymenko Time и VESTI
Фото: пресс-служба СНБО

Для распространения пророссийских взглядов, как уверяют в СНБО, задействовали каналы Шептун (57 тысяч подписчиков) и First (447 тысяч подписчиков). Указанные Telegrаm-каналы администрируются пользователем "@A_menejer" (он же @ A_manager2 и @Arhangel). По данным СБУ, это лицо принимает заказы на публикацию материалов политического характера, осуществляет менеджмент и администрирование сети ряда каналов. Его личность установлена и сейчас он находится в розыске по ст. ст. 293-294 УК Украины ("Групповое нарушение общественного порядка" и "Массовые беспорядки" — ред.).

На скриншоте видно, что пользователь "@A_menejer" также принимает заказы на другие Telegram-каналы — "Легитимный" , "Резидент", "ЗеРада", "Картель" и т.д.

СНБО опубликовал список пророссийских Telegram-каналов
Администратор пророссийских Telegram-каналов
Фото: пресс-служба СНБО

Статистика портала Tgstats, как утверждают в СНБО, показывает, что вышеуказанные Telegram-каналы цитируют друг друга и распространяют нужные материалы.

Статистика Telegram-каналов Klymenko Time и VESTI
Статистика Telegram-каналов
Фото: пресс-служба СНБО

Telegram-каналы, как говорится в отчете, первыми подхватили публикацию Klymenko Time про глоссарий СНБО.

Telegram-каналы первыми подхватили публикацию Klymenko Time
Список пророссийских Telegram-каналов

"Так что все "очень обиженные и обеспокоенные" публикацией Глоссария каналы принадлежат к пулу Александра Клименко или напрямую курируются РФ. Путем манипулирования информационными потоками они образовали сеть из телеграмм-каналов, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. С помощью непрерывных цитирований и перепостов создается иллюзия независимого мнения канала, подкрепленная ссылкой на больший, и, соответственно, "почетнее" канал. Хотя на самом деле они являются лишь "ретрансляторами" нарративов РФ, замаскированные под так называемую "украинскую оппозицию", — подытожили в СНБО.

Пророссийские Telegram-каналы по версии СНБО — реакция Klymenko Time

Редакция Klymenko Time прокомментировала отчет СНБО, назвав его "фейком и ложью под видом аналитики". Издание отмечает, что их Telegram-канал первым начал освещать публикацию Глоссария терминов российской агрессии и у них были претензии только к тому, почему нельзя называть Евромайдан "переворотом".

"Центром (противодействия дезинформации — ред.) предпринята попытка связать нас с сетью анонимных Tg-каналов, к которым мы не имеем отношения. В документе приводятся скрины неких переписок незнакомых нам лиц, с указанием какого-то прайса. Прямо заявляем, что ценник КТ в этом списке — фейк. Центр СНБО доходит до края, называя нас уже не "пророссийским", а "российским" каналом. Хотя российским каналом мы не являемся и не были", — добавили в редакции Klymenko Time.

Klymenko Time отреагировал на обвинения СНБО
Klymenko Time комментирует отчет СНБО
Klymenko Time отреагировал на обвинения СНБО
Klymenko Time комментирует отчет СНБО
Klymenko Time отреагировал на обвинения СНБО
Klymenko Time комментирует отчет СНБО
Klymenko Time отреагировал на обвинения СНБО
Klymenko Time комментирует отчет СНБО
Klymenko Time отреагировал на обвинения СНБО
Klymenko Time отреагировал на обвинения СНБО
Klymenko Time отреагировал на обвинения СНБО
Klymenko Time отреагировал на обвинения СНБО

Ранее Фокус сообщал, что СНБО разработал Глоссарий терминов российской агрессии. В ведомстве подчеркнули, что главная цель документа — противодействие пропаганде РФ.

Также Фокус рассказывал, что сайты госорганов переполнены не рекомендованной СНБО лексикой, которая прописана в Глоссарии. Слова, которые ведомство рекомендует не использовать в СМИ, довольно активно используются на сайтах государственных органов, в том числе на сайте самого СНБО.