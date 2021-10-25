Шептун, ЗеРада и Klymenko Time: СНБО опубликовал список пророссийских Telegram-каналов (фото)

По данным ведомства, указанные каналы входят в пул экс-министра доходов и сборов Александра Клименко или напрямую курируются Россией.

Совет национальной безопасности и обороны Украины обвинил ряд Telegram-каналов в продвижении пророссийских нарративов после публикации глоссария терминов российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Пророссийские Telegram-каналы — отчет СНБО

В новом отчете опубликован анализ публикаций ряда Telegram-каналов, которые, по мнению СНБО, занимаются дезинформацией и пытаются дискредитировать недавно опубликованный глоссарий терминов российской агрессии.

К пророссийским Telegram-каналам СНБО отнес Klymenko Time, VESTI, Шептун, First, Новоstnoy, а также аккаунты персональных блогов — "Юрий Ткачев", "Андрей Манчук", "КОРНИЛОВ", "Максим Могильницкий", "Вадим Рабинович", "Moroz.Live".

В отчете говорится, что Klymenko Time и VESTI связаны с экс-министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко. Первый проект был открыт в 2017 году и через несколько месяцев сотрудники СБУ приходили с обысками в студию редакции из-за эфира с Татьяной Монтян.

[ + – ] Telegram-каналы Klymenko Time и VESTI Фото: пресс-служба СНБО

Для распространения пророссийских взглядов, как уверяют в СНБО, задействовали каналы Шептун (57 тысяч подписчиков) и First (447 тысяч подписчиков). Указанные Telegrаm-каналы администрируются пользователем "@A_menejer" (он же @ A_manager2 и @Arhangel). По данным СБУ, это лицо принимает заказы на публикацию материалов политического характера, осуществляет менеджмент и администрирование сети ряда каналов. Его личность установлена и сейчас он находится в розыске по ст. ст. 293-294 УК Украины ("Групповое нарушение общественного порядка" и "Массовые беспорядки" — ред.).

На скриншоте видно, что пользователь "@A_menejer" также принимает заказы на другие Telegram-каналы — "Легитимный" , "Резидент", "ЗеРада", "Картель" и т.д.

[ + – ] Администратор пророссийских Telegram-каналов Фото: пресс-служба СНБО

Статистика портала Tgstats, как утверждают в СНБО, показывает, что вышеуказанные Telegram-каналы цитируют друг друга и распространяют нужные материалы.

[ + – ] Статистика Telegram-каналов Фото: пресс-служба СНБО

Telegram-каналы, как говорится в отчете, первыми подхватили публикацию Klymenko Time про глоссарий СНБО.

[ + – ] Список пророссийских Telegram-каналов

"Так что все "очень обиженные и обеспокоенные" публикацией Глоссария каналы принадлежат к пулу Александра Клименко или напрямую курируются РФ. Путем манипулирования информационными потоками они образовали сеть из телеграмм-каналов, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. С помощью непрерывных цитирований и перепостов создается иллюзия независимого мнения канала, подкрепленная ссылкой на больший, и, соответственно, "почетнее" канал. Хотя на самом деле они являются лишь "ретрансляторами" нарративов РФ, замаскированные под так называемую "украинскую оппозицию", — подытожили в СНБО.

Пророссийские Telegram-каналы по версии СНБО — реакция Klymenko Time

Редакция Klymenko Time прокомментировала отчет СНБО, назвав его "фейком и ложью под видом аналитики". Издание отмечает, что их Telegram-канал первым начал освещать публикацию Глоссария терминов российской агрессии и у них были претензии только к тому, почему нельзя называть Евромайдан "переворотом".

"Центром (противодействия дезинформации — ред.) предпринята попытка связать нас с сетью анонимных Tg-каналов, к которым мы не имеем отношения. В документе приводятся скрины неких переписок незнакомых нам лиц, с указанием какого-то прайса. Прямо заявляем, что ценник КТ в этом списке — фейк. Центр СНБО доходит до края, называя нас уже не "пророссийским", а "российским" каналом. Хотя российским каналом мы не являемся и не были", — добавили в редакции Klymenko Time.

[ + – ] Klymenko Time комментирует отчет СНБО [ + – ] Klymenko Time комментирует отчет СНБО [ + – ] Klymenko Time комментирует отчет СНБО [ + – ] Klymenko Time комментирует отчет СНБО

Ранее Фокус сообщал, что СНБО разработал Глоссарий терминов российской агрессии. В ведомстве подчеркнули, что главная цель документа — противодействие пропаганде РФ.

Также Фокус рассказывал, что сайты госорганов переполнены не рекомендованной СНБО лексикой, которая прописана в Глоссарии. Слова, которые ведомство рекомендует не использовать в СМИ, довольно активно используются на сайтах государственных органов, в том числе на сайте самого СНБО.