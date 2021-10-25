Шептун, ЗеРада і Klymenko Time: РНБО опублікувала список проросійських Telegram-каналів (фото)

За даними відомства, зазначені канали входять до пулу ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка або безпосередньо куруються Росією.

Рада національної безпеки й оборони України звинуватила низку Telegram-каналів у просуванні проросійських наративів після публікації глосарію термінів російської агресії. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Проросійські Telegram-канали — звіт РНБО

У новому звіті опубліковано аналіз публікацій низки Telegram-каналів, які, на думку РНБО, займаються дезінформацією і намагаються дискредитувати нещодавно опублікований глосарій термінів російської агресії.

До переліку проросійських Telegram-каналів РНБО внесла Klymenko Time, VESTI, Шептун, First, Новоstnoy, а також облікові записи персональних блогів — "Юрій Ткачов", "Андрій Манчук", "КОРНІЛОВ", "Максим Могильницький", "Вадим Рабінович", "Moroz.Live ".

У звіті говориться, що Klymenko Time та VESTI пов'язані з ексміністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименком. Перший проєкт був відкритий у 2017 році та через кілька місяців співробітники СБУ приходили з обшуками в студію редакції через ефір із Тетяною Монтян.

[ + – ] Telegram-канали Klymenko Time та VESTI Фото: прес-служба РНБО

Для поширення проросійських поглядів, як запевняють в РНБО, задіяли канали Шептун (57 тисяч підписників) і First (447 тисяч підписників). Зазначені Telegrаm-канали адмініструються користувачем "@A_menejer" (він же @A_manager2 та @Arhangel). За даними СБУ, ця особа приймає замовлення на публікацію матеріалів політичного характеру, здійснює менеджмент та адміністрування мережі низки каналів. Його особа встановлена і зараз він знаходиться в розшуку за ст. ст. 293-294 КК України ("Групове порушення громадського порядку" і "Масові заворушення" — ред.).

На скріншоті видно, що користувач "@A_menejer" також приймає замовлення на інші Telegram-канали — "Легітимний", "Резидент", "ЗеРада", "Картель" тощо.

[ + – ] Адміністратор проросійських Telegram-каналів Фото: прес-служба РНБО

Статистика порталу Tgstats, як стверджують в РНБО, показує, що вищевказані Telegram-канали цитують одне одного та поширюють потрібні матеріали.

[ + – ] Статистика Telegram-каналів Фото: прес-служба РНБО

Telegram-канали, як говориться у звіті, першими підхопили публікацію Klymenko Time про глосарій РНБО.

[ + – ] Список проросійських Telegram-каналів

"Тож усі "дуже ображені та стурбовані" публікацією Глосарію канали належать до пулу Олександра Клименка або безпосередньо куруються РФ. Шляхом маніпулювання інформаційними потоками вони утворили мережу з телеграм-каналів, які постійно взаємодіють одне з одним. За допомогою безперервних цитувань і перепостів створюється ілюзія незалежної думки каналу, підкріпленої посиланням на більший, і, відповідно, "почесніший" канал. Хоча насправді вони є лише "ретрансляторами" наративів РФ, замасковані під так звану "українську опозицію", — підсумували в РНБО.

Проросійські Telegram-канали за версією РНБО — реакція Klymenko Time

Редакція Klymenko Time прокоментувала звіт РНБО, назвавши його "фейком і брехнею під виглядом аналітики". Видання зазначає, що їхній Telegram-канал першим почав висвітлювати публікацію Глосарію термінів російської агресії і в них були претензії тільки до того, чому не можна називати Євромайдан "переворотом".

"Центром (протидії дезінформації — ред.) зроблена спроба пов'язати нас із мережею анонімних Tg-каналів, до яких ми не причетні. У документі наводяться скріни деяких листувань незнайомих нам осіб, із зазначенням якогось прайсу. Прямо заявляємо, що цінник КТ у цьому списку — фейк. Центр РНБО доходить до межі, називаючи нас уже не "проросійським", а "російським" каналом. Хоча російським каналом ми не є і не були", — додали в редакції Klymenko Time.

[ + – ] Klymenko Time коментує звіт РНБО [ + – ] Klymenko Time коментує звіт РНБО [ + – ] Klymenko Time коментує звіт РНБО [ + – ] Klymenko Time коментує звіт РНБО

Раніше Фокус повідомляв, що РНБО розробила Словник термінів російської агресії. У відомстві підкреслили, що головна мета документа — протидія пропаганді РФ.

Також Фокус розповідав, що сайти держорганів переповнені не рекомендованою РНБО лексикою, яка прописана в Глосарії. Слова, які відомство рекомендує не використовувати в ЗМІ, досить активно використовуються на сайтах державних органів, зокрема на сайті власне РНБО.