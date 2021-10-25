Шептун, ЗеРада і Klymenko Time: РНБО опублікувала список проросійських Telegram-каналів (фото)
За даними відомства, зазначені канали входять до пулу ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка або безпосередньо куруються Росією.
Рада національної безпеки й оборони України звинуватила низку Telegram-каналів у просуванні проросійських наративів після публікації глосарію термінів російської агресії. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Проросійські Telegram-канали — звіт РНБО
У новому звіті опубліковано аналіз публікацій низки Telegram-каналів, які, на думку РНБО, займаються дезінформацією і намагаються дискредитувати нещодавно опублікований глосарій термінів російської агресії.
До переліку проросійських Telegram-каналів РНБО внесла Klymenko Time, VESTI, Шептун, First, Новоstnoy, а також облікові записи персональних блогів — "Юрій Ткачов", "Андрій Манчук", "КОРНІЛОВ", "Максим Могильницький", "Вадим Рабінович", "Moroz.Live ".
У звіті говориться, що Klymenko Time та VESTI пов'язані з ексміністром доходів і зборів часів Януковича Олександром Клименком. Перший проєкт був відкритий у 2017 році та через кілька місяців співробітники СБУ приходили з обшуками в студію редакції через ефір із Тетяною Монтян.
Для поширення проросійських поглядів, як запевняють в РНБО, задіяли канали Шептун (57 тисяч підписників) і First (447 тисяч підписників). Зазначені Telegrаm-канали адмініструються користувачем "@A_menejer" (він же @A_manager2 та @Arhangel). За даними СБУ, ця особа приймає замовлення на публікацію матеріалів політичного характеру, здійснює менеджмент та адміністрування мережі низки каналів. Його особа встановлена і зараз він знаходиться в розшуку за ст. ст. 293-294 КК України ("Групове порушення громадського порядку" і "Масові заворушення" — ред.).
На скріншоті видно, що користувач "@A_menejer" також приймає замовлення на інші Telegram-канали — "Легітимний", "Резидент", "ЗеРада", "Картель" тощо.
Статистика порталу Tgstats, як стверджують в РНБО, показує, що вищевказані Telegram-канали цитують одне одного та поширюють потрібні матеріали.
Telegram-канали, як говориться у звіті, першими підхопили публікацію Klymenko Time про глосарій РНБО.
"Тож усі "дуже ображені та стурбовані" публікацією Глосарію канали належать до пулу Олександра Клименка або безпосередньо куруються РФ. Шляхом маніпулювання інформаційними потоками вони утворили мережу з телеграм-каналів, які постійно взаємодіють одне з одним. За допомогою безперервних цитувань і перепостів створюється ілюзія незалежної думки каналу, підкріпленої посиланням на більший, і, відповідно, "почесніший" канал. Хоча насправді вони є лише "ретрансляторами" наративів РФ, замасковані під так звану "українську опозицію", — підсумували в РНБО.
Проросійські Telegram-канали за версією РНБО — реакція Klymenko Time
Редакція Klymenko Time прокоментувала звіт РНБО, назвавши його "фейком і брехнею під виглядом аналітики". Видання зазначає, що їхній Telegram-канал першим почав висвітлювати публікацію Глосарію термінів російської агресії і в них були претензії тільки до того, чому не можна називати Євромайдан "переворотом".
"Центром (протидії дезінформації — ред.) зроблена спроба пов'язати нас із мережею анонімних Tg-каналів, до яких ми не причетні. У документі наводяться скріни деяких листувань незнайомих нам осіб, із зазначенням якогось прайсу. Прямо заявляємо, що цінник КТ у цьому списку — фейк. Центр РНБО доходить до межі, називаючи нас уже не "проросійським", а "російським" каналом. Хоча російським каналом ми не є і не були", — додали в редакції Klymenko Time.
Раніше Фокус повідомляв, що РНБО розробила Словник термінів російської агресії. У відомстві підкреслили, що головна мета документа — протидія пропаганді РФ.
Також Фокус розповідав, що сайти держорганів переповнені не рекомендованою РНБО лексикою, яка прописана в Глосарії. Слова, які відомство рекомендує не використовувати в ЗМІ, досить активно використовуються на сайтах державних органів, зокрема на сайті власне РНБО.