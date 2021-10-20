Не "Л/ДНР", а ОРДО або ОРЛО: у РНБО розробили словник термінів російської агресії

Основна мета документа — протидія російській пропаганді, яка намагається легітимізувати псевдодержавні утворення на сході й анексію Криму.

Апарат Ради нацбезпеки розробив глосарій, який рекомендовано використовувати у зв'язку з тимчасовою окупацією Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Відповідний документ опублікували на сайті РНБО.

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Мета документа — протидія російській агресивній зовнішньополітичній інформаційній стратегії, за допомогою якої намагаються легітимізувати псевдодержавні утворення на сході України, а також спробу анексії Криму.

Документ розробили спільно з Центром протидії дезінформації, ОП, Міноборони, МЗС і низкою інших міністерств і відомств. У ньому є терміни та словосполучення, які рекомендуються для використання ЗМІ, органам влади, а також громадського сектора та дипломатам.

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Так, "громадянську війну в Україні" або "внутрішній конфлікт в Україні" в документі рекомендують називати збройною агресією Росії проти України, актом російської агресії в порушення Статуту ООН або російсько-українською війною.

Усього в глосарії вказано 64 найменування з декількома варіантами рекомендованих термінів. Наприклад, "ополчення Донбасу" рекомендовано називати незаконними збройними формуваннями, організованими РФ на території ОРДЛО.

"Народну міліцію ДНР/ЛНР" — підконтрольні та керовані Росією незаконні збройні формування; бойовики та найманці РФ; окупанти

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Повна версія глосарію доступна за посиланням.

Нагадаємо, в Міносвіти розробили методичку для шкіл про російську окупацію Криму.

Відзначимо, що за даними розвідки, окупанти в ОРДЛО підсилюють вербування у свої незаконні формування.