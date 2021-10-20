Не "Л/ДНР", а ОРДО или ОРЛО: в СНБО разработали словарь терминов российской агрессии

Основная цель документа — противодействие российской пропаганде, которая пытается легитимизировать псевдогосударственные образования на востоке и аннексию Крыма.

Аппарат Совета нацбезопасности разработал глоссарий, который рекомендовано использовать в связи с временной оккупацией Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Соответствующий документ опубликовали на сайте СНБО.

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Цель документа — противодействие российской агрессивной внешнеполитической информационной стратегии, при помощи которой пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на востоке Украины, а также попытку аннексии Крыма.

Документ разработали совместно с Центром противодействием дезинформации, ОП, Минобороны, МИД и ряда других министерств и ведомств. В нем есть термины и словосочетания, которые рекомендуются для использования СМИ, органам власти, а также общественного сектора и дипломатам.

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Так, "гражданскую войну в Украине" или "внутренний конфликт в Украине" в документе рекомендуют называть вооруженной агрессией России против Украины, актом российской агрессии в нарушение Статута ООН или российско-украинской войной.

Всего в глоссарии указано 64 наименования с несколькими вариантами рекомендуемых терминов. Например, "ополчение Донбасса" рекомендовано называть незаконными вооруженными формированиями, организованные РФ на территории ОРДЛО.

"Народную милицию ДНР/ЛНР" — подконтрольные и управляемые Россией незаконные вооруженные формирования; боевики и наемники РФ; оккупанты

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Полная версия глоссария доступна по ссылке.

Напомним, в Минобразования разработали методичку для школ о российской оккупации Крыма.

Отметим, что по данным разведки, оккупанты в ОРДЛО усиливают вербовку в свои незаконные формирования.