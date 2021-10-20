"Кримський міст" і "статус Донбасу". Сайти держорганів переповнені лексикою, яку не рекомендує РНБО

Фокус перевірив, чи підготувалися держоргани до появи глосарію РНБО, що рекомендує ЗМІ терміни і вирази, котрі описують різні аспекти війни з Росією. Ймовірно, для них це теж стане нововведенням.

Апарат Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України розробив глосарій, який рекомендують використовувати через тимчасову окупацію Росією Автономної Республіки Крим, Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє сайт відомства.

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"З метою деструктивного інформаційного впливу, маніпуляцій громадською думкою російські спецслужби інфільтрують в український та світовий інформаційний простір назви, терміни і словосполучення, за допомогою яких намагаються легітимізувати псевдодержавні утворення на Сході України, спробу анексії Криму, просувати російські пропагандистські стратегії", — повідомляє РНБО.

Для протидії вищезазначеним явищам РНБО розробила глосарій. У переліку термінів і висловлювань подані фейкові варіанти і їхні правильні відповідності, для деяких із них запропоновано два варіанти.

У глосарії зазначено, що правильно говорити і писати "в Україні", а не "на Україні". Стверджується, що події лютого 2014 року неправильно називати "державним переворотом", у той час як правильно — "Революція Гідності" або "Євромайдан". Також у документі називають неправильними формулювання "анексія Криму" на противагу "тимчасовій окупації" або "спробі анексії".

Анексія Криму

Довгий час це словосполучення активно використовувалося як на сайтах державних органів, так й окремими посадовими особами. Ось, наприклад, на сайті того ж Радбезу, де опублікували глосарій, заява колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова, в якій він використовує словосполучення "анексія Криму".

Фото: Скриншот

Те ж саме словосполучення використовується в матеріалах Українського інституту національної пам'яті, зокрема — у добірці "Крим. Анексія. Початок".

Фото: Скриншот

Народ Донбасу

Хоча замість цього словосполучення РНБО рекомендує говорити "жителі ОРДЛО, які перебувають під тимчасовою окупацією РФ", на послуги з виробництва телевізійного проєкту з робочою назвою "Народ Донбасу" з бюджету буде витрачено 863 320 гривень. Принаймні, такі дані наводить сайт Prozorro.

Фото: Скриншот

Вимушений переселенець

Замість цього словосполучення, згідно з глосарієм, необхідно говорити "внутрішньо переміщені особи". У той же час фразу "вимушений переселенець" можна побачити на сайті Верховної Ради.

Фото: Скриншот

На сайті Державної міграційної служби України взагалі існує стаття, в якій міститься інформація для "вимушених переселенців".

Фото: Скриншот

Так, ті слова, які РНБО рекомендує не використовувати засобам масової інформації, досить активно використовуються на сайтах державних органів, зокрема на сайті РНБО.

Нагадаємо, що апарат Ради нацбезпеки розробив глосарій, який рекомендовано використовувати в зв'язку з тимчасовою окупацією Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, в Міносвіти розробили методичку для шкіл про російську окупацію Криму.

Зазначимо, що за даними розвідки, окупанти в ОРДЛО підсилюють вербування у свої незаконні формування.