"Крымский мост" и "статус Донбасса". Сайты госорганов переполнены не рекомендованной СНБО лексикой
Фокус проверил, подготовились ли госорганы к появлению глоссария СНБО, рекомендующего СМИ термины и выражения, описывающие разные аспекты войны с Россией. Вероятно, для них это тоже станет нововведением.
Аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал глоссарий, который рекомендуют использовать из-за временной оккупации Россией Автономной Республики Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает сайт ведомства.
"С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии", — сообщает СНБО.
Для противодействия вышеупомянутым явлениям СНБО разработал глоссарий. В перечне терминов и высказываний поданы фейковые варианты и их правильные соответствия, для некоторых из которых предложено два варианта.
В глоссарии указано, что правильно говорить и писать "в Украине", а не "на Украине". Утверждается, что события февраля 2014 года неправильно называть "государственным переворотом", в то время как правильно — "Революция Достоинства" или "Евромайдан". Также в документе называют неправильной формулировку "аннексия Крыма" в противовес "временной оккупации" или "попытке аннексии".
Аннексия Крыма
Долгое время это словосочетание активно использовалось как на сайтах государственных органов, так и отдельными должностными лицами. Вот, например, на сайте того же Совбеза, где опубликовали глоссарий, заявление бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, в котором он использует словосочетание "аннексия Крыма".
То же словосочетание используется в материалах Украинского института национальной памяти, в частности — в подборке "Крым. Аннексия. Начало".
Народ Донбасса
Хотя вместо этого словосочетания СНБО рекомендует говорить "жители ОРДЛО, которые пребывают под временной оккупацией РФ", на услуги по производству телевизионного проекта с рабочим названием "Народ Донбасса" из бюджета будут потрачены 863 320 гривен. По крайней мере, такие данные приводит сайт Prozorro.
Вынужденный переселенец
Вместо этого словосочетания, согласно глоссарию, необходимо говорить "внутренне перемещенные лица". В то же время фразу "вынужденный переселенец" можно встретить на сайте Верховной Рады.
На сайте Государственной миграционной службы Украины и вовсе существует статья, в которой содержится информация для "вынужденных переселенцев".
Таким образом, те слова, которые СНБО рекомендует не использовать средства массовой информации, довольно активно используются на сайтах государственных органов, в том числе на сайте самого СНБО.
Напомним, что аппарат Совета нацбезопасности разработал глоссарий, который рекомендовано использовать в связи с временной оккупацией Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Напомним, в Минобразования разработали методичку для школ о российской оккупации Крыма.
Отметим, что по данным разведки, оккупанты в ОРДЛО усиливают вербовку в свои незаконные формирования.