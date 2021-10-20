"Крымский мост" и "статус Донбасса". Сайты госорганов переполнены не рекомендованной СНБО лексикой

Фокус проверил, подготовились ли госорганы к появлению глоссария СНБО, рекомендующего СМИ термины и выражения, описывающие разные аспекты войны с Россией. Вероятно, для них это тоже станет нововведением.

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины разработал глоссарий, который рекомендуют использовать из-за временной оккупации Россией Автономной Республики Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает сайт ведомства.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии", — сообщает СНБО.

Для противодействия вышеупомянутым явлениям СНБО разработал глоссарий. В перечне терминов и высказываний поданы фейковые варианты и их правильные соответствия, для некоторых из которых предложено два варианта.

В глоссарии указано, что правильно говорить и писать "в Украине", а не "на Украине". Утверждается, что события февраля 2014 года неправильно называть "государственным переворотом", в то время как правильно — "Революция Достоинства" или "Евромайдан". Также в документе называют неправильной формулировку "аннексия Крыма" в противовес "временной оккупации" или "попытке аннексии".

Аннексия Крыма

Долгое время это словосочетание активно использовалось как на сайтах государственных органов, так и отдельными должностными лицами. Вот, например, на сайте того же Совбеза, где опубликовали глоссарий, заявление бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова, в котором он использует словосочетание "аннексия Крыма".

Фото: Скриншот

То же словосочетание используется в материалах Украинского института национальной памяти, в частности — в подборке "Крым. Аннексия. Начало".

Фото: Скриншот

Народ Донбасса

Хотя вместо этого словосочетания СНБО рекомендует говорить "жители ОРДЛО, которые пребывают под временной оккупацией РФ", на услуги по производству телевизионного проекта с рабочим названием "Народ Донбасса" из бюджета будут потрачены 863 320 гривен. По крайней мере, такие данные приводит сайт Prozorro.

Фото: Скриншот

Вынужденный переселенец

Вместо этого словосочетания, согласно глоссарию, необходимо говорить "внутренне перемещенные лица". В то же время фразу "вынужденный переселенец" можно встретить на сайте Верховной Рады.

Фото: Скриншот

На сайте Государственной миграционной службы Украины и вовсе существует статья, в которой содержится информация для "вынужденных переселенцев".

Фото: Скриншот

Таким образом, те слова, которые СНБО рекомендует не использовать средства массовой информации, довольно активно используются на сайтах государственных органов, в том числе на сайте самого СНБО.

Напомним, что аппарат Совета нацбезопасности разработал глоссарий, который рекомендовано использовать в связи с временной оккупацией Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в Минобразования разработали методичку для школ о российской оккупации Крыма.

Отметим, что по данным разведки, оккупанты в ОРДЛО усиливают вербовку в свои незаконные формирования.