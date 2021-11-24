Антивакцинатори зібралися в Києві з QR-кодами сайту партії "Єдина Росія" (фото, відео)

QR-коди, які люди принесли із собою на акцію протесту, ведуть на головну сторінку партії, підконтрольну президенту Росії Володимиру Путіну.

Противники вакцинації від коронавірусу, які зібралися на площі перед Верховною Радою, тримали плакати з QR-кодом, який веде на головну сторінку сайту партії "Єдина Росія". Першим про це написав у Facebook користувач Остап Говда.

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"Горить. Це фото з сьогоднішнього маршу антивакцинаторів у Києві. Люди з плакатами і українськими прапорами виступають проти QR-кодів, бо вони – не тварини. Я не знаю хто друкував ті плакати. Але якщо просканувати коди, то вас заведе на сайт Єдіной росії". І це не жарт", – відреагував він.

Фокус перевірив це. QR-кодом дійсно відкривається головна сторінка пропрезидентської партії РФ.

На сторінці відображається новина про призначення Олександра Сидякіна на посаду голови Центрвиборчкому партії президією генради "Єдиної Росії".

Мітингувальники сьогодні виступили проти "примусової" вакцинації та карантинних обмежень. Вони підтримали лідера руху — львівського антивакцинатора Остапа Стахіва, якого підозрюють у держзраді.

Одна з учасників маршу стверджувала, що в Україні не вакцинують від коронавірусу, а проводять "експеримент над людьми". СБУ, за її словами, залякує всіх, хто виступає проти.

Нагадаємо, що 36-річна блогерка із Черкас Олена Фаїст розповідала, як її будинок обшукували співробітники СБУ. Причиною для цього стало звернення лікаря-інфекціоніста, який поскаржився на те, що Фаїст поширює в соцмережах образи медпрацівників, які допомагають хворим на коронавірус.

Центр протидії дезінформації при РНБО України вважає, що Росія через деякі Telegram-канали намагається мінімізувати кількість вакцинованих українців.