Росія за допомогою інформаційної спецоперації зриває вакцинацію в Україні, — РНБО (фото)

Відомство звинувачує Telegram-канали "Картель", "Крокодил" і "Новинний каталог" у залякуванні людей небажаними наслідками від вакцин проти COVID-19.

Центр протидії дезінформації при РНБО України вивчив Telegram-канали, орієнтовані на українську аудиторію, та зробив висновок: Російська Федерація проводить інформаційну спецоперацію з метою мінімізувати кількість вакцинованих українців. Про це повідомляється у звіті відомства.

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У цьому документі наочно показано, як за допомогою інтернету — соцмереж і, зокрема, Telegram-каналів, що куруються з РФ або безпосередньо причетні до людей РФ, поширюється інформація про негативні наслідки вакцин проти COVID-19.

Акцентується на популярних політичних Telegram-каналах, як вони самі себе позиціонують.

"Вони несуть деструктивне посилання як у дописах, що публікуються, так і за допомогою ботів у коментарях", — йдеться у звіті.

Що це за маніпуляції?

В РНБО вирішили показати кілька прикладів маніпулювання, які з'явилися у каналах "Картель" і "Крокодил".

[ + – ] Скріншот зі звіту "Антивакцинна пропаганда – інформаційна кампанія проти України"

Такий допис повідомляє, що примусова вакцинація в Україні нібито може спричинити хвилю судових позовів від людей, які втратили роботу чи зарплату. Автор допису згадує про позов директора однієї з київських шкіл до Кабміну з вимогою визнати незаконним рішення влади про перехід на онлайн-навчання, якщо у школі вакцинованих викладачів менше 80%.

[ + – ] Скріншот зі звіту "Антивакцинна пропаганда – інформаційна кампанія проти України"

"Аналітики Банкової вирішили не зупинятися перед насильницькою вакцинацією та жорсткими карантинними обмеженнями, що сильно вдарить по рейтингу Зеленського", — цитують в РНБО допис Telegram-каналу "Пліткарка".

[ + – ] Скріншот зі звіту "Антивакцинна пропаганда – інформаційна кампанія проти України"

Серед іншого цей канал передрукував фейк, який нещодавно широко тиражувався російськими ЗМІ.

У цьому дописі є посилання на "дослідження Університету Гопкінса" і наводиться статистика — дані YouTube-каналу з назвою "Joel Smalley".

"У самому Університеті Джона Гопкінса в Балтіморі немає жодного співробітника з ім'ям Джоель Смоллі, на каналі немає жодних даних, які б підтверджували, що така людина насправді існує", — йдеться в тексті повідомлення.

Крім того, розповіли в РНБО, там активно публікуються ролики зі статистикою та інтерв'ю. Як першоджерела канал посилається на відомого американського конспіролога Алекса Джонса, котрому належить сайт InfoWars.

"Цей ресурс пише про всілякі теорії змови. До того ж, Джонс — відомий шанувальник російського президента Володимира Путіна і частий гість каналу "Царгород", — резюмували у відомстві.

Усіма цими Telegram-каналами безпосередньо курують з РФ, про що згадується у звіті Центру протидії дезінформації від 21 жовтня 2021 року, а також у звіті СБУ, опублікованому 1 лютого 2021 року.

Telegram-канали для РФ, ЛДНР та Криму закликають вакцинуватися

Якщо ж почитати те, що пишуть Telegram-канали, чия цільова аудиторія — жителі РФ, а також окупованих районів Донбасу та Криму, тут уже зовсім інші історії. Читачам доносять посил про те, що необхідно вакцинуватися, а противники вакцинації всіляко висміюються.

[ + – ] Скріншот зі звіту "Антивакцинна пропаганда – інформаційна кампанія проти України"

Наводиться цитата нардепа Верховної Ради Михайла Радуцького про те, що черга до київського крематорію з катафалків становить майже дві години. Також наводяться слова ватажка донецьких терористів Дениса Пушиліна про необхідність примусової вакцинації та посилення карантинних заходів.

Державні канали у позитивному ключі висвітлюють процес вакцинування населення РФ.

Російські інформаційні ресурси, що працюють на українську ЦА, розповідають, що:

вакцинація — це вбивство;

вакцинація вкрай небезпечна, українська влада намагається покалічити дітей новим етапом вакцинації;

вакцинація — примус та порушення цивільних прав;

звучать заклики "подумати" та відмовитися від вакцини;

поширюються фейки й інформація конспірологів.

Російські інфоресурси, орієнтовані на російську ЦА:

вакцинація — необхідна, щоб зупинити поширення вірусу;

вакцинація абсолютно безпечна, а для дітей створять вакцину "Супутник М";

росія постачає вакцину по всьому світу, рятуючи тим самим життя людей.

У зв'язку з цим в РНБО зазначають, що проводиться дезінформаційна атака, спрямована на збільшення рівня смертності від COVID-19 в Україні та запобігання вакцинації громадян.

Така масштабна кампанія несе у собі загрозу життю та безпеці мешканців України, зазначають автори звіту Центру протидії дезінформації. Як приклад успішної програми з вакцинації наводиться місто Моршине, де вакциновано 75% жителів, а смертельних випадків набагато менше порівняно з іншими українськими містами.

Раніше Фокус повідомляв, що РНБО опублікувала список проросійських Telegram-каналів, звинувативши їх у просуванні проросійських наративів після публікації глосарію термінів російської агресії.