В статистике по уровню заболеваемости и вакцинации от COVID-19 могут быть ошибки – Зеленский

Заболевшие коронавирусом обращаются к врачам практически за день до смерти. Поэтому уровень летальности от COVID-19 в Украине еще высокий, считает президент Украины Владимир Зеленский.

В статистике по уровню заболеваемости коронавирусом и вакцинации могут быть ошибки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, который транслировался в YouTube.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Президент сказал, что каждый день утром получает статистику заболеваемости COVID-19 в Украине и доволен только темпами вакцинации.

"Сегодня у нас 273, 275, 300 тысяч вакцинированных каждый день. Это в разы больше по сравнением с началом кампании", – отметил он.

Зеленский не доволен количеством смертей. Он уверен, что украинцы умирают не от недостатка кислорода в больницах. Больные COVID-19 слишком поздно обращаются за медпомощью, практически за день до смерти.

"Сейчас статистика лучше — мы видим спад заболеваемости. Я считаю, это связано с количеством введенных доз вакцин. Другая волна (коронавируса) у нас может быть весной. Доверяю ли я этим цифрам? Есть (Виктор) Ляшко, министр здравоохранения. Я считаю, что он хороший министр. Я доверяю ему. Могут ли быть ошибки в статистике? Наверное, могут", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, некоторые главные врачи получают деньги на кислород, но не закупают его. По таким случаям власти пытаются сразу отправить комиссию с проверкой.

В Украине к 26 ноября выявили более 3,4 млн заболевших коронавирусом с момента начала эпидемии. Из них выздоровели почти 2,9 млн, а умерли – 84 тысячи.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения проведет спецзаседание в связи с появлением нового потенциально опасного штамма коронавируса.

Фокус писал, что штамм под названием B.1.1.529 распространяется в Ботсване, ЮАР (страны Африки) и в Гонконге.