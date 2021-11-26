"Зима прийде, я обіцяю": Зеленський заявив, що у грудні будуть нові контракти на постачання вугілля

Україна уклала контракти на постачання необхідного обсягу вугілля. За словами президента, його привезуть 11 кораблів.

Наступні контракти на постачання вугілля Україна укладе у грудні. На цьому наголосив під час пресмарафону 26 листопада президент України Володимир Зеленський. Події транслювали на YouTube.

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"Наступна зима прийде, це я обіцяю нашому народу. Кораблі (з вугіллям) йдуть, у нас є контракти. У грудні будуть наступні контракти щодо вугілля. Нашого власного вугілля не вистачає, ми повинні його імпортувати. Ми не імпортуємо з Росії чи Казахстану. З Казахстаном є питання, пов'язані із залізницею", – пояснив глава держави.

Ситуація з газосховищами, за словами Зеленського, наразі краща, ніж будь-якого року, починаючи з 2014-го до 2018-го.

"Наше завдання – щоб не було відключень. У нас сьогодні "Енергоатом" працює так, як ніколи не працював – 13 блоків із 15 працюють. Ми їх охороняємо, тому що знаємо про ймовірність енергетичної дестабілізації. Можуть бути проблеми – якісь випадки, щось тимчасово може бути. Є технічні проблеми. Деякі блоки йдуть у ремонт, деякі речі належать не нам, а приватному сектору", — зазначив президент.

Фокус веде текстову трансляцію пресмарафону Зеленського.

Нагадаємо, що 21 листопада в Україну привезли першу партію вугілля із США та Колумбії обсягом 60,5 тисяч тонн. Наступну партію пообіцяли доставити наприкінці місяця, а також 4 грудня та 1 січня.

Фокус писав, що з 25 жовтня по 8 листопада запаси вугілля на українських теплоелектростанціях впали на 104 тис. тонн.