"Зима придет, я обещаю": Зеленский заявил, что в декабре будут новые контракты на поставку угля

Украина заключила контракты на поставки необходимого объема угля. По словам президента, его привезут 11 кораблей.

Следующие контракты на поставку угля Украина заключит в декабре. Об этом заявил во время пресс-марафона 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский. Событие транслировали в YouTube.

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"Следующая зима придет, это я обещаю нашему народу. Корабли (с углем) идут, у нас есть контракты. В декабре будут следующие контракты по углю. Нашего собственного угля не хватает, мы должны его импортировать. Мы не импортируем из России или из Казахстана. С Казахстаном есть вопросы, связанные с железной дорогой", – пояснил глава государства.

Ситуация с газохранилищами, по словам Зеленского, сейчас лучше, чем в любой год, начиная с 2014-го и заканчивая 2018-м.

"Наша задача – чтобы не было отключений. У нас сегодня "Энергоатом" работает так, как никогда не работал – 13 блоков из 15 работают. Мы их охраняем, потому что знаем о вероятности энергетической дестабилизации. Могут быть проблемы – какие-то случаи, что-то временно может быть. Есть технические проблемы. Некоторые блоки уходят в ремонт, некоторые вещи принадлежат не нам, а частному сектору", — отметил президент.

Фокус ведет текстовую трансляцию пресс-марафона Зеленского.

Напомним, что 21 ноября в Украину привезли первую партию угля из США и Колумбии объемом 60,5 тысяч тонн. Следующую партию пообещали доставить конце месяца, а также 4 декабря и 1 января.

Фокус писал, что с 25 октября по 8 ноября запасы угля на украинских теплоэлектростанциях упали на 104 тыс. тонн.