"Люди бояться": Зеленський розповів, чи оголосять в Україні воєнний стан (відео)

Нещодавно екснардеп Олег Ляшко заявив, що з 1 грудня оголосять воєнний стан, але, за словами президента, такого рішення не буде.

Під час пресмарафону Володимир Зеленський прокоментував слова Олега Ляшка про те, що з 1 грудня в Україні оголосять воєнний стан. Про це стало відомо із трансляції Офісу президента.

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Екснародний депутат Олег Ляшко в ефірі одного з телеканалів заявив, що з 1 грудня в Україні збираються запровадити воєнний стан.

"Воєнний стан буде введений, він сказав. Навіщо? Який воєнний стан? Він розуміє, що відбувається з людьми, з ринками? Люди бояться, інвестори починають йти після фрази "воєнний стан". Це я й кажу — війна не зі мною", — заявив Зеленський.

Через подібні заяви не зростатиме ВВП, в Україну не прийде інвестор і не буде грошей на фінансових ринках.

Нагадаємо, Олег Ляшко заявив, що Зеленський збирається запровадити воєнний стан з 1 грудня задля утримання влади. А приводом для запровадження такого стану може стати концентрація російських військ біля кордонів з Україною та ймовірна атака в січні-лютому. Подібну заяву зробив і нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.