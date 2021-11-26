"Люди боятся": Зеленский рассказал, объявят ли в Украине военное положение (видео)

Недавно экс-нардеп Олег Ляшко заявил, что с 1 декабря объявят военное положение, но по словам президента, такого решения не будет.

Во время пресс-марафона Владимир Зеленский прокомментировал слова Олега Ляшко о том, что с 1 декабря в Украине объявят военное положение. Об этом стало известно из трансляции Офиса президента.

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Экс-народный депутат Олег Ляшко в эфире одного из телеканалов заявил, что с 1 декабря в Украине собираются ввести военное положение.

"Военное положение будет введено, он сказал. Зачем? Какое военное положение? Он понимает, что происходит с людьми, с рынками? Люди боятся, инвесторы начинают идти после фразы военное положение. Это я и говорю — война не со мной", — заявил Зеленский.

Из-за подобных заявлений не будет расти ВВП, в Украину не придет инвестор и не будет денег на финансовых рынках.

Напомним, Олег Ляшко заявил, что Зеленский собирается ввести военное положение с 1 декабря ради удержания власти. А поводом для введения такого положения может стать концентрация российских войск возле границ с Украиной и вероятная атака в январе-феврале. Подобное заявление сделал и нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.