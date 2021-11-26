"Укрзалізниця" у плюсі, дороги та посадки. Зеленський назвав реформи, які вдалося виконати
Інфраструктурна реформа, деолігархізація, очищення судів та тисячі "дрібних" посадок. Саме ці кроки президент України Володимир Зеленський вважає основними.
Президент України Володимир Зеленський 26 листопада проводить пресмарафон. У відповіді на перше запитання він розповів про обіцянки, які влада виконала та які ще у процесі виконання. Транслює подію на YouTube Офісу президента України.
"З приводу деолігархізації – ми на початку великого процесу. Земельна та банківська реформи, реформа інфраструктури, яка визнана не лише в Україні. Хоча мене цікавить насамперед думка українців. Інфраструктурна реформа – найбільша та найуспішніша за 50 років. Я вважаю це прогресом. Ми міряємо успіхи щодо будівництва країни в тисячах кілометрах доріг, а не одним мостом. Як, наприклад, міст у Запоріжжі будується. А вже будується 150 мостів", – заявив глава держави.
Як успішний приклад Зеленський назвав запуск державного авіаперевізника Ukrainian national airlines (Українські національні авіалінії).
Прибуткова "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" вже почала приносити прибуток завдяки деолігархізації, наголосив президент.
"Аеропорти. Бориспіль – прибутковий, "Укрзалізниця" – теж. Порти стали прибутковими. Це – деолігархізація. Ми розуміємо, які люди, не тільки представники олігархів, а й колишні чиновники всюди були. У всьому, що належить народу. Усюди їхні щупальця", – зазначив він.
У процесі деолігархізації, на думку Зеленського, немає нічого особистого.
"Я з повагою ставлюся до великого бізнесу щодо робочих місць. Але важливо, щоб великий бізнес не був олігархатом і не впливав на медіа та політиків", – сказав президент.
Щодня по 100 рішень
Зеленський визнав, що влада допускається помилок через прийняття рішень.
"Щодня я приймаю по 100 рішень. Правильні та помилкові. Я їх приймаю і рухаюся вперед, але, на жаль, у мене немає часу комунікувати щодо кожного із суспільством. У моїй кишені немає медіа, щоб хтось допомагав", – поскаржився президент.
За його словами, люди не бачать "перемог" влади, бо чують новини про коронавірус та енергетичну кризу.
Посадки
Судова реформа в Україні – це велика боротьба із суддями, яку лише розпочали, зазначив Зеленський.
"Серед них (суддів) є нормальні. Але, на жаль, є і те, що є. Ми почали очищення судів. Ви бачили кризу з Конституційним судом України (КСУ), але я призначив 2 нових суддів від президента в КСУ вчора. Посадками займаються правоохоронні органи. Там де я бачу зраду на найвищому рівні. За ситуацією з (нардепом від "Опозиційної платформи "За життя") Віктором Медведчуком та контрабандистами, ви бачите рішення, які приймає РНБО", – заявив він.
Правоохоронці доповідають про тисячі "дрібних" посадок, наголосив президент.
"Але люди цього не бачать, як і щоденну роботу правоохоронних органів. Це – не медійні персони. Але ми рухаємося вперед і посадки відбуваються", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський обіцяв не балотуватися на другий президентський термін, якщо у свою першу каденцію виконає все, що запланував.