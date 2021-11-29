Підготовка держперевороту в Україні: СБУ розпочала розслідування (відео)

У відомстві стверджують, що в розслідуванні фігурують "окремі громадяни України та РФ".

Служба безпеки України веде досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо підготовки захоплення влади в Україні кількома людьми, серед яких громадяни Росії. Про це в понеділок, 30 листопада, повідомила пресслужба відомства.

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"Провадження відкрито за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – за фактом приготування окремими громадянами України та РФ дій із метою захоплення державної влади", — йдеться в заяві.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією або без майна. Коли саме було відкрито провадження, у відомстві не уточнили. Фокус надсилав інформаційний запит на адресу СБУ з приводу інформації про підготовку державного перевороту в Україні, проте станом на вечір понеділка, 29 листопада, відповіді не отримано.

[ + – ] Повідомлення про розслідування підготовки держперевороту в Україні

СБУ пообіцяла ознайомити громадськість із перебігом досудового розслідування "з часом".

Нагадаємо, під час пресмарафону, який відбувся 26 листопада, президент України Володимир Зеленський розповів, що 1-2 грудня в Україні може відбутися державний переворот. За словами глави держави, низка осіб намагаються втягнути Ріната Ахметова у підготовку захоплення влади. Про це, як стверджує президент, свідчать аудіозаписи, з якими він може ознайомити бізнесмена у своєму офісі.

Ахметов у свою чергу назвав заяву Зеленського "брехнею".

Потім журналіст Buzzfeed News Крістофер Міллер, з посиланням на розшифровку аудіозапису, який є у президента України, повідомив, що куратором підготовки держперевороту є офіцер ФСБ РФ Василь Лаптєв. Під його керівництвом працюють колишні співробітники МВС України Олексій Васильєв, Василь Грицак та Едуард Федосов.

Останній запевнив, що відкинув свою причетність до протиправних дій та заявив про готовність пройти поліграф у разі потреби.