Подготовка госпереворота в Украине: СБУ начала расследование (видео)

В ведомстве утверждают, что в расследовании фигурируют "отдельные граждане Украины и РФ".

Служба безопасности Украины ведет досудебное расследование в уголовном производстве о подготовке захвата власти в Украине несколькими людьми, среди которых граждане России. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

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"Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", — говорится в заявлении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Когда именно было открыто производство в ведомстве не уточнили. Фокус посылал информационный запрос на адрес СБУ по поводу информации о подготовке государственного переворота в Украине, однако по состоянию на вечер понедельника, 29 ноября, ответ получен не был.

[ + – ] Сообщение о расследовании подготовки госпереворота в Украине

СБУ пообещало ознакомить общественность с ходом досудебного расследования "со временем".

Напомним, в ходе пресс-марафона, который состоялся 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что 1-2 декабря в Украине может состояться государственный переворот. По словам главы государства, ряд лиц пытаются втянуть Рината Ахметова в подготовку захвата власти. Об этом, как утверждает президент, свидетельствуют аудиозаписи, с которыми он может ознакомить бизнесмена в своем офисе.

Ахметов в свою очередь назвал заявление Зеленского "ложью".

Затем журналист Buzzfeed News Кристофер Миллер, со ссылкой на расшифровку аудиозаписи, которая есть в наличии у президента Украины, сообщил, что куратором подготовки госпереворота является офицер ФСБ РФ Василий Лаптев. Под его руководством работают бывшие сотрудники МВД Украины Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.

Последний заверил, что отверг свою причастность к противоправным действиям и заявил о готовности пройти полиграф в случае необходимости.