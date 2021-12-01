RU
RU
Розділи
Матеріали
Політика Виступ Володимира Зеленського 1 грудня

Послання Зеленського Раді 1 грудня: кортеж президента прибув до парламенту (відео)

1186
Кортеж Володимира Зеленського прибув до Ради
Кортеж Володимира Зеленського

Глава держави заздалегідь приїхав до Верховної Ради, незважаючи на те, що його особистий прессекретар Сергій Никифоров говорив про приїзд президента до 10:00.

Президентський кортеж Володимира Зеленського прибув до Верховної Ради. Про це повідомляє Pavlovsky News.

За словами журналістів, глава держави приїхав для виступу в парламенті близько 9:20 ранку.

Кортеж президента Володимира Зеленського заздалегідь прибув до Верховної Ради, незважаючи на те, що його особистий прессекретар Сергій Никифоров говорив про приїзд глави держави о 10:00.

Кортеж Зеленського вже прибув до будівлі Верховної Ради

На відеоролику можна побачити, що біля будівлі парламенту за порядком стежать посилені патрулі правоохоронців.

Кортеж Володимира Зеленського прибув до Верховної Ради

Про прибуття Володимира Зеленського до Верховної Ради повідомив журналіст видання "Вести" Валентин Банних. Кореспондент зняв автомобілі з президентського кортежу, які були припарковані біля будівлі парламенту.

"Кортеж Зеленського вже приїхав. Зеленський у Раді", — заявив автор відеоролика.

Кортеж Володимира Зеленського прибув до Верховної Ради

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, президент Володимир Зеленський виступить із посланням Верховної Ради. Початок заходу запланований на 10:00.

Текстова трансляція послання глави держави парламенту буде доступна за цим посиланням.

Раніше Фокус також повідомляв, що Володимир Зеленський заявив про державний переворот, який можуть здійснити 1-2 грудня. За словами президента, у підготовку до захоплення влади в країні намагаються втягнути бізнесмена Ріната Ахметова. Володимир Зеленський запросив на бесіду та для ознайомлення з аудіозаписами бізнесмена до Офісу президента.

Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко стверджував, що на 1 грудня, коли Володимир Зеленський виступить із посланням Верховної Ради, очікується підвезення мешканців регіонів до Києва. Політик також отримав інформацію від правоохоронців, що учасникам держперевороту готові щодня платити по 1000 гривень.