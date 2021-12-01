Послання Зеленського Раді 1 грудня: кортеж президента прибув до парламенту (відео)

Глава держави заздалегідь приїхав до Верховної Ради, незважаючи на те, що його особистий прессекретар Сергій Никифоров говорив про приїзд президента до 10:00.

Президентський кортеж Володимира Зеленського прибув до Верховної Ради. Про це повідомляє Pavlovsky News.

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За словами журналістів, глава держави приїхав для виступу в парламенті близько 9:20 ранку.

Кортеж президента Володимира Зеленського заздалегідь прибув до Верховної Ради, незважаючи на те, що його особистий прессекретар Сергій Никифоров говорив про приїзд глави держави о 10:00.

[ + – ] Кортеж Зеленського вже прибув до будівлі Верховної Ради

На відеоролику можна побачити, що біля будівлі парламенту за порядком стежать посилені патрулі правоохоронців.

[ + – ] Кортеж Володимира Зеленського прибув до Верховної Ради

Про прибуття Володимира Зеленського до Верховної Ради повідомив журналіст видання "Вести" Валентин Банних. Кореспондент зняв автомобілі з президентського кортежу, які були припарковані біля будівлі парламенту.

"Кортеж Зеленського вже приїхав. Зеленський у Раді", — заявив автор відеоролика.

[ + – ] Кортеж Володимира Зеленського прибув до Верховної Ради

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, президент Володимир Зеленський виступить із посланням Верховної Ради. Початок заходу запланований на 10:00.

Текстова трансляція послання глави держави парламенту буде доступна за цим посиланням.

Раніше Фокус також повідомляв, що Володимир Зеленський заявив про державний переворот, який можуть здійснити 1-2 грудня. За словами президента, у підготовку до захоплення влади в країні намагаються втягнути бізнесмена Ріната Ахметова. Володимир Зеленський запросив на бесіду та для ознайомлення з аудіозаписами бізнесмена до Офісу президента.

Віцеспікер Ради Олександр Корнієнко стверджував, що на 1 грудня, коли Володимир Зеленський виступить із посланням Верховної Ради, очікується підвезення мешканців регіонів до Києва. Політик також отримав інформацію від правоохоронців, що учасникам держперевороту готові щодня платити по 1000 гривень.