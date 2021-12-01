"30 років тому ми здобули незалежну країну, але не почали здобувати незалежність", — Зеленський

За словами президента, Конституція має бути великою суспільною угодою, а не "кулуарною угодою".

Створення незалежної України розпочалося лише 2,5 роки тому, коли до влади прийшла команда президента Володимира Зеленського. Про це глава держави заявив у ході послання до Верховної Ради, яке транслюється на офіційному Youtube-каналі парламенту.

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Говорячи про референдум 1 грудня 1991 року, Володимир Зеленський заявив, що 30 років тому Україна зробила великий крок, проте громадяни так і не здобули справжньої незалежності.

"1 грудня 1991 року відбувся всеукраїнський референдум щодо незалежності України, яку підтримала абсолютна більшість громадян із усіх регіонів, включаючи наш Донбас і Крим. 30 років тому ми зробили великий крок, але не пішли далі. Ми відновили, проголосили й отримали незалежну Україну, але так і не почали будувати незалежність. Незалежність від чужого впливу, чужих інтересів, де закон один для всіх і закон вирішує все, а не один вирішує все, і для всіх це закон", — заявив президент.

За словами Володимира Зеленського, у незалежній Україні Конституція має бути великою суспільною угодою, а не "маленьким кулуарним договірняком", і політики зобов'язані працювати на 100% громадян, "а не на 20% ВВП одного громадянина".

У ході виступу глава держави наголосив, що створення такої незалежної України розпочалося 2,5 роки тому.

[ + – ] Послання Володимира Зеленського до Верховної Ради 1 грудня

Зазначимо, що текстова трансляція послання Володимира Зеленського народним депутатам доступна за цим посиланням.

Також Фокус розповідав, що кортеж Володимира Зеленського заздалегідь прибув до Верховної Ради, незважаючи на те, що речник президента говорив про приїзд глави держави о 10:00.