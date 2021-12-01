Виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді: текстова трансляція

Глава держави виступив із посланням парламенту, в якому підбив короткі підсумки екватора свого президентства і розповів про майбутні реформи в Україні.

Сьогодні, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив із посланням до Верховної Ради. Саме цього дня, як заявляв раніше глава держави, має статися "державний переворот". Фокус вів текстову трансляцію головних моментів виступу президента в Раді.

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09:38 Під будівлею парламенту зібрався мітинг ФОПів. Утім, як повідомляє кореспондент Фокусу із місця подій, правоохоронців під Радою було багато.

09:47 Кортеж Зеленського вже прибув до Верховної Ради.

09:56 У Верховній Раді починають збиратися нардепи від "Слуги народу". Одягнені вони у футболки з написом "За президента! Проти олігархів".

Заступник керівника фракції "Слуга народу" Микола Тищенко заявив, що анонсованого раніше Зеленським держперевороту не відбудеться, оскільки "вони переможуть".

09:58 Нардепа Гончаренка не пустили до зали Ради з посланням Зеленському та Єрмаку.

Представник "Євросолідарності" прийшов до парламенту з QR-кодом, перейшовши за яким можна побачити його відповідь на "образи журналістів і розвідників" із боку глави держави.

10:02 Засідання Верховної Ради, на якому виступить президент Зеленський, розпочалося.

10:05 Виступ Зеленського розпочався.

10:12 "Не хочу, щоб головним словом виступу були "ковід" і "локдаун", — Зеленський.

10:15 "30 років тому ми здобули незалежну країну, але не почали здобувати незалежність", — Зеленський.

10:18 "Я вношу законопроєкт про економічний паспорт українця. Плата за користування надрами накопичуватиметься на особистих рахунках дітей-громадян України. Після досягнення повноліття ці гроші можна буде використати для здобуття освіти та покращення життя", — Зеленський.

10:22 "Мінімальна зарплата в Україні з 1 грудня — 6 500 гривень. З 1 січня лікарі отримуватимуть по 20 000 гривень на місяць", — Зеленський.

10:26 "Я вношу законопроєкт про множинне громадянство. Нас 65 мільйонів. Представники діаспори стануть повноцінними громадянами України", — Зеленський.

10:29 "Перший рейс національного авіаперевізника буде в 2022 році. UNA обов'язково приземлиться в ЄС", — Зеленський.

10:33 "До 2023 року новий ноутбук буде в кожного вчителя країни", — Зеленський.

10:39 "Незалежність — це цифрова свобода від бюрократії. Україна першою у світі запровадила цифровий паспорт громадянина. Державним додатком "Дія" користуються 11 мільйонів людей", — Зеленський.

10:42 "За 5 років "Дія.city" збільшить обсяг IT-ринку в Україні вдвічі", — Зеленський.

10:42 "Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple у лютому 2023", — Зеленський.

10:44 "Україна розпочинає облаштування держкордону по всьому периметру", — Зеленський.

10:47 "Без прямого діалогу з РФ конфлікту на Донбасі не буде завершено. Якщо ми хочемо повернути Донбас, — давайте! А якщо хочемо тільки говорити — давайте нічого не робити", — Зеленський.

10:49 Виступ президента закінчується врученням нагород на честь 30-річчя референдуму щодо підтвердження Акту проголошення незалежності України.

10:58 Володимир Зеленський покинув сесійну залу Верховної Ради.

11:07 Джерело у фракції "Слуга народу" розповіло кореспондентові Фокусу, що під час виступу Зеленського без футболок із написом "За президента! Проти олігархів" були майже 30 нардепів монобільшості.

"Здебільшого, це група Дмитра Разумкова", — повідомило джерело Фокусу.

11:36 Кортеж Зеленського покинув Верховну Раду.

Онлайн-трансляцію послання Володимира Зеленського парламенту можна переглянути тут: